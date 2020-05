Por Pamela Ríos

Si mañana Lucca Mesinas tuviera la prueba más difícil de su vida sobre su tabla, estaría preparado. Mientras sus compañeros entrenan desde sus hogares, el surfista nacional se encuentra en la isla de Oahu, en Hawai, donde aprovecha de las olas más difíciles del mundo para perfeccionar su técnica y mantenerse en forma.

“Creo que cumplir la cuarentena en Hawai fue la mejor decisión. Estoy acá desde que inició el aislamiento social en Perú. Justo el día que iba a regresar, tras mi participación en el Sydney Surf Pro 2020 en Australia, cerraron las fronteras”, le contó a Depor.

Tras esta medida impuesta por el Gobierno peruano, Lucca recibió la invitación de Baily, su pareja, para pasar estos días en su casa en Hawai. Allí, como buen deportista, Lucca en sacar ventaja. “Donde me encuentro no hay muchas restricciones, ya que casi no hay casos de coronavirus. Ir al mar a entrenar estar permitido, mas no tomar sol o veranear. Así que voy dos veces al día, mañana y tarde, y al mediodía realizó ejercicios físicos”, dijo el campeón panamericano.

PROBLEMA CON LA VISA

Sin embargo, no todo es felicidad. Messinas lleva 46 días varado en Hawai y la situación de su visa, que vence a inicios de junio, le preocupada cada vez más. “Estoy tratando de arreglar ese asunto, porque sino me puedo ganar problemas con Inmigración de Estados Unidos. Además, mi vuelo está programado para el 6 de ese mes, pero finalmente todo va a depender de si abren o no las fronteras”, afirmó.

Pero esta no es su única inquietud, Lucca extraña a sus familiares, quienes no la están pasando tan bien en Máncora. “Están tranquilos, pero a la vez preocupados porque tienen un restaurante y no pueden abrirlo. No saben qué va a pasar y qué tanto van a estar afectados económicamente. Si estaría en Perú, los acompañaría en este momento”, sentenció.

UN NUEVO TALENTO

En Hawai, Lucca Mesinas ha descubierto un nuevo hobbie. Mientras entrena, aprovecha en sacar fotografías a los mejores países de la isla, las cuales son publicadas en la cuenta de Instagram @themutevision que ha creado para este fin.

