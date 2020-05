La Federación Francesa de Tenis (FFT) quiere celebrar de todas maneras el Roland Garros y ha programado el torneo entre el 27 de setiembre y el 11 de octubre. Sin embargo, aún no es seguro que se realizará, pues la ministra de Deportes de Francia, Roxana Maracineanu, ha anunciado que el Grand Slam solo se llevará a cabo si pueden asistir los fanáticos.

“El Roland Garros puede jugarse en septiembre pero solo se celebrará si hay una autorización para que el público esté presente. No se hará a puertas cerradas", declaró Maracineanu al medio RMC. El Tour de Francia (previsto entre el 29 de agosto y 20 de setiembre) está en la misma situación que el ‘major’ parisino: si no hay espectadores, no hay carrera ciclista.

En un principio, Roland Garros se iba a disputar desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio, como estaba agendado en el calendario ATP. No obstante, debido a la pandemia del coronavirus, los organizadores decidieron, de manera unilateral, postergar el certamen hasta septiembre de este año, lo que causó la molestia de los tenistas porque no les consultaron nada.

La nueva fecha era entre el 20 de setiembre y el 4 de octubre, pero para no coincidir con la final del Tour de Francia, la FFT decidió mover su torneo una semana más. No se sabe, al final, si el grande francés se podrá jugar. No es seguro que la pandemia esté controlada para fines de año o que el público pueda acudir a los eventos deportivos. Lo sabremos en unos meses.

