La reconocida surfista ganadora de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Mafer Reyes, recientemente regresó de México tras su excelente actuación en el Mexi Log Fest 2021, donde compartió olas con los mejores del mundo y fue la única peruana en llegar a cuartos de final.

Cuatro intensos días de olas, música, arte y longboard clásico son una forma de resumir la experiencia de Mafer en este festival, uno de los más importantes a nivel mundial y con mayor crecimiento en los últimos tiempos. Para la medallista panamericana la competencia no fue sencilla, pues fue la primera luego de casi un año de inactividad por la pandemia del COVID-19, la cual ocasionó que muchos torneos profesionales se suspendieran o fueran aplazados.

A ello se suma el inusual formato del festival, sobre el cual reconoce que le fue difícil acostumbrarse. “Yo tenía que adaptarme a su sistema de evaluación, uno por las tablas, porque son un tipo de tablas diferentes por peso y tienes que correr sin pita, y también porque no te dicen los puntajes de las olas. Así que yo misma tuve que ponerle puntos a mis olas sin que me digan los jueces”, explica.

Otra dificultad a la que se enfrentó Mafer fue el clima, pues aunque los primeros días las olas eran ideales, durante el evento el mar se calmó. Bajo su percepción, le faltó una buena ola más para lucirse y seguir avanzando en el festival.

Pese a todo esto, Mafer Reyes resaltó como una de las 16 mejores del mundo e incluso compartió heat con la dos veces campeona mundial Honolua Blomfield. De esta forma, se consolida como una de las más grandes representantes sudamericanas de surf en este estilo. L

o interesante es que previo a la pandemia, María Fernanda no dominaba el longboard clásico en su totalidad sino que utilizó este tiempo para perfeccionarse. “Me costó muchísimo, me dieron la tabla y la verdad me costó un mes. Me siento muy contenta con el rendimiento que he tenido y ya sé que tengo asegurada mi invitación el próximo año porque he estado dentro de las mejores”.

Mafer también aprovechó la oportunidad para agradecer a las marcas que la apoyaron en su viaje a México, su primera vez en este país. Explica que el respaldo de marcas como Nissan, que le brindó su icónico SUV Kicks para su movilización durante todos los días de permanencia en el extranjero, fue fundamental.

“Este apoyo para mí es muy valioso e importante porque me siento con total confianza de todo un equipo que me está respaldando en mi sueño de salir campeona mundial, mientras que el objetivo de ellos también es ser los mejores y estar detrás de la historia del deportista. Somos un equipo”, señala Mafer.

Actualmente nuestra campeona en surf se encuentra en Lima entrenando para sus siguientes competencias, los Panamericanos de Chile 2023, donde aspira a ganar la medalla de oro, y la World Surf League (WSL) en Estados Unidos, que, pese a que aún no tiene fecha confirmada, es probable que se lleve a cabo en septiembre de este año.

Además, María Fernanda también está estudiando una carrera universitaria por lo que trata de organizar su tiempo al máximo entre las clases, sus entrenamientos y competencias, rutina que hasta el momento no le ha fallado pues continúa siendo uno de nuestros mayores orgullos en el deporte.