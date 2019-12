La selección nacional de surf acaba de conseguir una medalla más en el Campeonato Mundial ISA de Stand Up Paddle (SUP) y Paddleboard, que se celebra en El Salvador. Este logro lo obtuvo Vania Torres tras colgarse la presea de cobre en la modalidad de SUP Surf.

Vania, quien ganó la plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, llegó a la final luego de ubicarse segunda en el último ‘heat’ de la ronda principal (primera fue la francesa Justine Dupont), superando a la japonesa Yuuka Horikoshi y a la australiana Shakira Westdorp.

En la serie definitiva, ya habiendo asegurado medalla -ISA premia hasta el cuarto lugar-, se enfrentó a Dupont, a Westdorp y a la española Iballa Ruano Moreno, las dos últimas habían clasificado a través del repechaje.

La surfista peruana dio todo de sí misma, pero no pudo superar la puntuación de sus rivales y se ubicó en el cuarto lugar con dos olas de 5.30 y 5.60, lo que dio un puntaje de 10.90. La campeona fue la francesa Dupont con 13.83 puntos. Así, Perú se va de este mundial con tres medallas: la reciente de Vania y dos de Itzel Delgado (un cobre y una plata).

►Paloma Schmidt luego de conseguir un cupo a Tokio 2020: “Sentí que la clasificación se me escapaba, pero eso te hace seguir trabajando más fuerte”

►¡Volvieron al triunfo! Sacramento Kings derrotaron a los Denver Nuggets por 100-97 en el Golden 1 Center de California

►Lakers vs. Mavericks: sigue el duelo por la temporada regular de la NBA con LeBron James y Luka Doncic

►¡Así inició todo! El polémico tweet de McGregor que desató la pelea contra Donald Cerrone en UFC