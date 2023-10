¡Nada los detiene! Este viernes 27 de octubre continúa la acción en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La delegación peruana seguirá luchando para sumar más medallas en el multievento deportivo. Hasta el momento, el Team Perú registra 11 medallas, divididas en dos de oro, una de plata y ocho de bronce. Conoce todos los detalles y la programación de los atletas nacionales en las diferentes disciplinas.

Son 216 los atletas peruanos que viajaron hasta Chile y no tardaron mucho en ganar medallas, sumando hasta ahora un total de 11 preseas: dos medallas de oro en la maratón y ciclismo, una medalla de plata en skateboarding y siete medallas de bronce (tres en tiro, dos en maratón, una en bádminton, una en taekwondo y una en levantamiento de pesas).

Es necesario mencionar que el Instituto Peruano del Deportes (IPD) premiará a los mejores deportistas con una recompensa monetaria según el tipo de medalla. Los atletas recibirán 80 mil soles por cada medalla de oro, 60 mil soles por la de plata y 30 mil soles por la de bronce. Ojo, el premio se acumulará en caso sumen más de una presea.

Peruanos que competirán el viernes 27 de octubre

Voleybal de playa

9:00 a.m. | Claudia Gaona y Libseth Allcca vs. Atenas Gutierrez y Abril Flores | Women’s Teams Classification 5°-6°

Hockey sobre césped

3:30 p.m. | Perú vs. México | Preliminares Grupo A

Equitación

9:00 a.m. | Santiag Bedia y Jair Samame | Men’s Relay

Tiro

7:00 a.m. | Cristian Morales y Daniel Vizcarra | Men’s Rifle 3x20

7:00 a.m. | Perú | Mixed Team Air Pistol

7:30 a.m. | Asier Cilloniz y Alessandro De Souza | Men’s Trap

Surf

6:00 a.m. | Miguel Tudela vs. Lucca Mesina | Men’s Shortboard Ronda 3

7:09 a.m. | Daniella Rosas vs. Tatiana Weston | Women’s Shortboard Ronda 3

8:41 a.m. | Vania Torres vs. Isabella Gómez | Women’s Sup Ronda 3

9:50 a.m. | Sol Aguirre vs. (por definir) | Women’s Shortboard Repechaje Ronda 4

12:54 p.m. | Benoit Clemente vs. Carlos Bahia | Men’s Longboard Ronda 4

1:17 p.m. | María Reyes vs. Chloe Calmon | Women’s Longboard Ronda 4

Tenis

Horario por definir | Conner Huertas y Romina Ccuno vs. Yuliana Lizarazo y Nicolás Barrientos | Mixed Doubles Semifinales

Medallero de Perú en Santiago 2023

Hasta el momento, Perú ha conseguido dos medallas de oro en la presente edición de los Juegos, junto con una medalla de plata y ocho de bronce. En total, la delegación peruana ha ganado once preseas, que incluyen a Hugo del Castillo (bronce), Luis Bardales (bronce), Cristian Morales (bronce), Luis Ostos (bronce), Gladys Tejeda (bronce), Angelo Caro (plata), Cristhian Pacheco (oro), Daniella Borda (bronce), Nicolás Pacheco (bronce), Inés Castillo y José Guevara (bronce en dobles) y Hugo Ruiz (oro).

Peruanos clasificados a París 2024

Los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 están programados para llevarse a cabo del 24 de julio al 11 de agosto, mientras que los Juegos Paralímpicos se desarrollarán del 28 de agosto al 8 de septiembre. Este evento se llevará a cabo en la capital francesa y albergará un total de 32 disciplinas deportivas. Perú ya tiene representantes tras obtener medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Gladys Tejada - Maratón femenina

Cristhian Pacheco - Maratón masculina

Kimberly García - Marchista

Mary Luz Andía - Marchista

Evelyn Inga - Marchista

César Rodríguez - Marchista

Daniella Borda - Tiro deportivo

Nicolás Pacheco - Tiro deportivo

Inés Castillo - Badmintón





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR