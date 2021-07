Por su nombre, puedes quizá confundirlo con un osito de peluche. Teddy Riner es todo lo contrario, su desempeño en el tatami lo ha consolidado como el judoca más laureado en todos los tiempos. Con 2,03 metros de altura y 141 kilos, es de los más admirados en Francia. A pesar de comenzar su carrera con deportes como fútbol, tenis o baloncesto, fue el judo lo que lo mantuvo con vigencia y hasta le dio un invicto por más de diez años. ¿La misión en Tokio 2020? Lograr su cuarta medalla olímpica.

El anuncio de su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio se dio el pasado 20 de abril por la Federación Francesa de Judo. El anuncio no fue sorpresivo para nadie porque la leyenda de judo tiene todas las credenciales para tener este puesto. A sus 32 años atesora dos medallas de oro bajo los cinco aros, 10 en campeonatos del mundo y cinco en certámenes europeos. Representará a la categoría (+100kg).

Riner buscará en la capital nipona en el verano igualar la hazaña del japonés Tadahiro Nomura, el único con tres coronas olímpicas en el deporte de combate.

“Todo estaba planeado para el Día D. Con el aplazamiento de los Juegos, hace un tiempo que he estado trabajando para mantener mi forma, mi mejor judo y mi peso bajo control. Ha sido la carrera más larga contra el tiempo. Siempre lo había hecho, pero la espera valió la pena y estoy listo para hacer todo lo posible para perseguir esta hermosa medalla “. Estamos muy emocionados de poder ir a estos Juegos Olímpicos. Necesitamos tomarlo como una misión, sería como ir a la guerra”, declaró Teddy Riner en una entrevista.

Teddy Riner y un reto personal en los Juegos Olímpicos

Para Riner, los Juegos Olímpicos son el principal termómetro si de su carrera se trata. El francés ya ha ganado tres medallas en los Juegos Olímpicos: dos oros y un bronce. En Beijing 2008 fue su primera aventura: venció a Anis Chedli (Túnez) y Yeldos Ikhsangaliyev (Kazajstán) en las primeras rondas. En cuartos de final, fue derrotado por Abdullo Tangriev (Uzbekistán).

Riner fue a la repesca y derribó a dos oponentes: Andreas Tölzer (Alemania) y João Schlittler (Brasil). En el duelo por la medalla de bronce, superó al georgiano Lasha Gujejiani.

En Londres 2012, Teddy derrotó posteriormente a Janusz Wojnarowicz (Polonia), Faïcel Jaballah (Túnez), Óscar Brayson (Cuba), Kim Sung-min (Corea del Sur) y Alexander Mikhaylin (Rusia) en la gran final. Finalmente, en Río de Janeiro, en 2016, mantuvo el éxito. Teddy Riner venció en la final a Mohamed-Amine Tayeb (Argelia), Rafael Silva (Brasil), Or Sasson (Israel) y al japonés Hisayoshi Harasawa.

En la historia, solo 11 deportistas franceses han logrado ganar tres títulos en Juegos Olímpicos, Riner está cerca. Si bien el japonés Nomura Tadahiro ganó tres medallas de oro olímpicas consecutivas en la categoría de -60 kg, ningún judoka francés ha sido campeón olímpico tres veces.

“En Tokio tengo la oportunidad de ganar dos medallas, porque la prueba por equipos hará su debut olímpico al día siguiente de mi competencia individual (...) El primer objetivo es ganar un oro, el segundo es tratar de llegar a una final y tal vez ganar una medalla de oro con este hermoso equipo francés. ¡Que la fuerza del judo me acompañe!” dijo Teddy Riner.

10 años sin perder para Riner con 154 victorias consecutivas

Febrero de 2020 debe de ser un mes de recuerdo eterno para Teddy Riner, aquí acabaron 154 victorias consecutivas que lo llevaron a ser considerado como uno de los mejores judocas de la historia del deporte. Kokoro Kageura fue quien rompió esta cifra luego de casi 10 años de imbatibilidad.

“Si me pasa en los Juegos, me enfadaré. Es mejor que me pase ahora, cuando aún quedan cinco meses. El objetivo, como siempre he dicho, es ganar el oro en Tokio y entrar un poco más en la historia de mi deporte. Y quiero decir algo más: me siento aliviado de presión porque contar las peleas para alcanzar el récord de Yasuhiro Yamashita era pesado”, dijo Riner tras su derrota aludiendo también a los 203 triunfos seguidos (siete compartidos entre medias) del nipón, oro olímpico en categoría Open en Los Angeles’1984 y tetracampeón mundial.

Antes de esta derrota, Teddy Riner no conocía este sentir desde el 13 de septiembre 2010 cuando otro japonés, Daiki Kawikawe, lo derrotó en la final del Mundial por decisión de jueces. Kageura, de 24 años y 24 centímetros más bajo que Riner, le venció por ippon en el tiempo extra de la 3ª ronda del Grand Slam de París, aunque después se le escapó el oro al perder la final contra el neerlandés Henk Grol.

