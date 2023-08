Rifas, actividades y hasta poner dinero de su bolsillo. La historia de Thais Fernández es la que vive todo deportista peruano de alta competencia que no se dedica al fútbol. Pese a ser campeona nacional de gimnasia aeróbica desde el 2015, subcampeona de la Copa del Mundo FIG Plovdiv 2019, Campeona Panamericana 2022, y Subcampeona Sudamericana 2023, tiene que buscar los recursos que le permitan mantenerse en ritmo de alta competencia. Su próximo destino es Europa, siempre y cuando consiga el apoyo necesario.

“Creo que para todos los deportistas peruanos es frustrante, porque no solo debes prepararte para superarte, vencer a tus competidores y dejar el nombre de país en alto, sino también tienes que estar pensando cómo solventar los gastos para viajar a las competencias más importantes. Siempre partimos con esa desventaja, pero igual dejamos en alto nuestra bandera”, señaló Thais.

Este 2023 ha sido un año positivo para nuestra campeona. Casi a última hora pudo viajar a Tokio para competir en la Copa del Mundo, donde quedó entre las ocho mejores, y el mes pasado demostró su talento en el Sudamericano de Uruguay, quedando subcampeona en modalidades individual y grupo, y campeona en trio. Gracias a su participación, y la de todo el equipo nacional, Perú sumó 15 medallas.

“Para poder asistir a los campeonatos este año, junto con las chicas de la selección, programamos una rifa. La tuvimos que hacer en junio para poder recaudar fondos y viajar al Sudamericano en Uruguay. Quedamos entre los 3 países con más medallas, somos una potencia en gimnasia aeróbica en nuestra región, pero vivimos pensando en formas de recaudar fondos para estar presentes en las competencias del año”, señala.

A pesar de esto, Thais no se rinde ni se desanima. La atleta viene preparándose arduamente en el club Jumping Jack junto a su entrenadora Natalia Balarezo, que busca desarrollar y fomentar la gimnasia aeróbica a nivel nacional. Nuestra gimnasta tiene la mira puesta en el Mundial de Italia 2024, pero para poder llegar a punto necesita viajar a Europa en octubre de este año para disputar el Open de Plovdiv 2023 (Bulgaria) y la Copa FIG de Bucarest (Rumania).

El Open de Bulgaria es una competencia donde ya compitió cuatro años, a la cual asisten los países europeos potencia de la gimnasia aeróbica. Por otro lado, la Copa del Mundo en Rumania significa una vitrina para que el mundo conozca el nivel de la gimnasia peruana, en donde participan las mejores gimnastas del mundo. “Me gustaría clasificar a las finales, dentro de las 8 mejores de la competencia donde usualmente participan más de 30 gimnastas”. revela Thais, pero para alcanzar ese anhelo primero necesita recaudar el dinero que le permita estar en Europa aproximadamente 4 semanas.

“Me gradué de la universidad el año pasado, pero he optado por seguir enfocada 100% al deporte, porque para mí es mi pasión. Trabajo dando clases de academia en Jumping Jack porque me encanta compartir mis conocimientos con las futuras generaciones. Lamentablemente en Perú no se puede vivir del deporte y siempre me encuentro en la búsqueda de empresas que se involucren y nos puedan apoyar. Considero importante el apoyo para poder viajar a las competencias del año, ya que no sirve de mucho entrenar con todo y prepararnos de la mejor forma si al final no podemos viajar por falta de recursos. Estoy segura que si una marca decide apostar por mí no se va a arrepentir”, concluye.