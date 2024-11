Podrá estar haciendo alguna complicada acrobacia al ritmo de la música, buscando encajar perfectamente con el ritmo, pero la sonrisa nunca se le va del rostro a Thais Fernández en la pista de competencia. Esa expresión que no se desvanece es tan brillante como los oro que acaba de colgarse en el Panamericano de Gimnasia Aeróbica en Panamá. A sus 27 años es de lejos nuestra máxima exponente de esta modalidad y viene de ratificar su nombre a nivel continental siendo por tercera vez campeona individual senior (2019, 2022 y 2024). Hace un par de días, regresó al país con ocho preseas (tres de oro, cuatro de plata y una de bronce) de las 14 que la delegación peruana conquistó.

Alcanzar medallas de todos los colores y subirse a los podios internacionales no son sensaciones nuevas para Thais. Y es que lo viene haciendo desde los 15 años. Ahora, este último triunfo es especial. Sucede que este Panamericano será el último certamen previo a sus primeros Juegos Bolivarianos en Ayacucho (del 28 de noviembre al 8 de diciembre). El evento, que abrirá el camino al siguiente ciclo olímpico, le dará la bienvenida a su modalidad (gimnasia aeróbica) de manera invitacional para estar -al menos por ese momento- junto a otros deportes olímpicos. Depor conversó con la gimnasta nacional para conocer lo que fue su participación en Panamá y cómo llegará a la cita bolivariana en nuestro país.

Thais Fernández se llevó la medalla de oro en trío senior junto a Josefina Canales y Paula Sánchez-León, marcando un hito histórico para Perú al conquistar por primera vez esta categoría.

¿Cómo te sientes luego de la gran actuación en el Panamericano de Panamá?

Estoy súper feliz con este último logro, de hecho era un resultado que no me lo esperaba en cuanto a medalla individual, porque es una categoría bien complicada y porque venía de una lesión en el tendón de Aquiles hace como un mes, que me dio una fuerte inflamación, nada grave, pero sí limitante. La lesión me dejó fuera de entrenamiento por cuatro semanas. También fue difícil mentalmente porque me hacían todos los tratamientos posibles, intentaba algún salto en los entrenamientos, pero no podía. Con mi entrenadora, las dos creíamos que no iba a estar preparada para competir en la prueba individual, pero como tenía un compromiso con el resto de mis compañeras, seguimos. Tres días antes de viajar al Panamericano pude entrenar alguito de las rutinas, pero el tendón todavía no lo sentía bien. Ya una vez en Panamá, el tratamiento comenzó a hacer efecto después de todo el descanso que tuve. Me animé a probarme y competí. Al final, es el resultado de todo el año de entrenamiento y de haber participado en tantas competencias. Fue una de las mejores competencias que he tenido.

Por la lesión que venías arrastrando, tus expectativas fueron otras en el Panamericano...

Sí, fue increíble ese momento, también en las demás rutinas; en trío logramos la medalla de oro y en grupo, segundas. Y al final en mi categoría individual, que es de 18 años a más, participaron un montón de países; fue Argentina, México, Colombia, Chile, Guatemala, Uruguay, Brasil y Perú. Creo que ha sido uno de los Panamericanos con más países participantes.

¿Realmente había riesgo de que no compitas?

Sí, el plan era que yo no compita en la prueba individual, pero no sé, tenía esa sensación de poder hacerlo, al viaje llevé mi malla individual por si acaso. Mi entrenadora nunca anuló mi rutina de la competencia, entonces seguía figurando mi nombre en el orden. Al final, lo intenté, dije hay que arriesgar un poquito y salió todo bien.

¿Cómo ha sido este 2024 para ti?

Ha sido bastante agotador, porque hemos comenzando el año con competencias desde marzo, o sea, todos los meses hemos tenido alguna competencia, sobre todo el equipo senior. Somos tres chicas las que hemos viajado a todas estas competencias, o sea, tener competencias cada mes es fuerte en la preparación. Empezamos en marzo, yendo a una Copa del Mundo en Portugal; luego en abril, tuvimos el Pacific Rim en Colombia; en mayo, otra Copa del Mundo en Tokio; en junio tuvimos el Sudamericano en Brasil; julio y agosto lo usamos de preparación, tuvimos también algunas competencias nacionales pensando en septiembre que fue el Mundial en Italia; y ahora en noviembre el Panamericano de Panamá y todavía nos queda una más: los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, del 5 al 8 de diciembre.

Serán tus primeros Juegos Bolivarianos por la inclusión de la gimnasia aérobica en la malla del evento: ¿cómo te sientes con eso?

Me siento feliz, no solamente de que incluyen a mi modalidad, sino de poder participar por primera vez en unos Juegos Bolivarianos. Siento que es un paso más para que nos sigan incluyendo dentro de las demás competencias multidisciplinarias como por ejemplo los Juegos Panamericanos; es un paso más para que nos puedan incluir en Lima 2027, sería increíble si se pudiera lograr eso. Estos Bolivarianos son el primer paso.

¿Llegar con el título de campeona panamericana te da altas expectativas para Ayacucho 2024?

Sí, estarán países como Chile, Colombia, Venezuela; son delegaciones fuertes en gimnasia a nivel América. De todas maneras, va a ser una competencia difícil, pero como siempre voy con la mentalidad de dar lo mejor de mí en cada competencia.

Thais Fernández pertenece a la agencia Toque Fino y es auspiciada por Nike.

¿Cuál es el plan de preparación para llegar a los Bolivarianos?

Ahora estamos descansando un poco, porque ha sido un año bastante fuerte, el cuerpo está preparado y es bueno descansar un poco para retomar con más fuerza. La próxima semana ya estaremos de vuelta con el plan y ya después de los Bolivarianos tocará un poco de vacaciones para empezar la temporada 2025 con todo.

Sobre el apoyo de la empresa privada, ¿cuánto vienes batallando para que haya más respaldo?

Yo tengo la suerte de trabajar con Nike, ellos me están auspiciando desde el 2018 y es una marca que va con mis valores como deportista y me apoya en mi día a día con indumentaria y todo; aparte tengo el apoyo de la federación y del IPD. Ahora, con los logros del equipo de gimnasia, se les está apoyando un poco más al resto de mis compañeras y eso me gusta, porque están creyendo más en esta modalidad que es poco conocida. La gente a veces no confía mucho, pero somos la gimnasia que más logros y medallas trae al Perú, de eso no hay duda. Siento que todavía falta el apoyo. Nosotros como equipo siempre estamos viendo la manera de recaudar fondos, vendiendo rifas, por ejemplo, para las competencias importantes.

¿Cuál es el principal reto de la gimnasia aeróbica para que tenga mayor visibilidad?

Siento que ahora con el Panamericano hemos recibido buena acogida por parte de los medios, pero otras tantas, hemos tenido competencias nacionales e internacionales aquí y como que no difunden mucho en los medios masivos, ni por televisión. Siento que eso es algo que todavía falta. El principal reto es la exposición de los medios para su difusión, porque mucha atención le dan al fútbol, y creo que al final es una situación que los deportes que somos minorías sufrimos. Es una batalla también para el resto de deportes.





