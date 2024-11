El cuarto puesto logrado por Jhonny Gushiken en el Rotax Max Challenge Grand Finals 2024, es considerado en el kartismo nacional como un hecho histórico al finalizar en esa posición en este evento considerado el Mundial de la categoría, dejando en claro el crecimiento de esta disciplina en nuestro país. Gushiken junto al Team Perú corrió de gran forma en el Circuito de Napoli, en Sarno, Italia, en la categoría Máster E20.

Gushiken, tuvo una impecable actuación y se quedó a puertas del podio al ubicarse cuarto en la E20 Máster, categoría eléctrica reconocida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El Rotax Max Challenge Grand Finals reunió a casi 400 pilotos, todos ellos campeones nacionales o continentales de la especialidad. Fue un certamen muy exigente, disputado por momentos bajo una lluvia intensa, con tres heats clasificatorios, una prefinal y una gran final.

Jhonny Gushiken es un piloto experimentado que ha ganado varias fechas de campeonatos de kartismo, campeonatos y destacada presencia nacional e internacional en los últimos años. “Agradezco a mis padres, en especial a mi papá que siempre me acompaña a todas mis competencias, a mi esposa e hijas”, dijo Gushiken.

“A nivel deportivo lo que hicimos con Piero Paurinotto, mi asistente en mecánica es increíble, el resultado es también de él porque seteamos el kart cada día. A Edmundo Loyer, mi reconocimiento porque ambos trabajamos como un solo equipo pese a que fuimos rivales en pista, pero siempre quisimos un buen resultado para Perú, independientemente de la competencia individual”, destacó nuestro piloto nacional.

Gushiken contó sobre la carrera y este cuarto puesto histórico. “Partí en la posición 3, pero en la partida fuimos pasados por varios pilotos que se adelantaron en partida y fueron sancionados. Luego tuve una lucha constante con Gabriel Rosas de Brasil que se nos acercó. También Emiliano Parisi de Argentina con quien tuve varias pasadas en distintas vueltas. Sin embargo, antes de llegar a la última vuelta, en una maniobra apretada, paso a Parisi en una curva y este sale mejor posicionado con mejor velocidad y me pasa entrando a la recta con un toque o pequeño choque de carrera que no es infracción y me gana la posición. Parisi llega tercero y yo cuarto. En los Mundiales Rotax no hay un mejor resultado de un peruano que el que logré. Lo más cercano es el puesto 9 en el 2019 del arequipeño Mateo Córdova”.

Finalmente, Gushiken agradeció a sus auspiciadores y confía en seguir logrando varios títulos a nivel nacional e internacional y dejar un legado también en la nueva generación de pilotos. “Las nuevas generaciones de pilotos tenemos que ir a un Mundial a competir de igual a igual para poder tener siempre mejores resultados”, dijo Gushiken.