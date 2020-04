Un día más de cuarentena en Lima. Un día más de cuarentena en Lima. Aunque no se pueda salir de casa, no hay razones para no ejercitar en el cuerpo. Las rutinas de trabajo ya no son las mismas. En su hogar, Ariana Orrego no cuenta con colchonetas y espacios amplios para practicar piruetas como en La Videna o en Iowa State University. No obstante, su sueño sigue siendo el mismo y, por ello, entrena duro para llegar lista a Tokio 2020.

Una mañana, un mensaje detuvo su práctica. El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la cancelación de los Juegos Olímpicos en Japón, previstos para mediados de este año, a causa del coronavirus. Pese a que era algo que algunos países y deportistas en todo el mundo solicitaron, no fue hasta esta semana que se supo la decisión.

“Fue la decisión correcta. La salud es lo primero, solo espero que en todo el mundo se pueda volver pronto a la normalidad. Como deportistas, nos ha afectado mucho tener que entrenar desde casa y el que se aplace nos ayudará a llegar mucho más preparados”, indicó Ariana a Depor con cierto alivio, pero con un nuevo reto a cuestas: volver a clases.

Ariana Orrego adecuó las instalaciones de su casa para entrenar. (Foto: difusión)

De vuelta a la Universidad

Ariana estaba decidida a estar entre las mejores, tanto en Lima 2019 como también en el Mundial de Stuttgart, evento que se desarrolló en octubre del año pasado y que le dio el cupo a Tokio 2020. Por ello, decidió dejar dos semestres consecutivos en la universidad, sin imaginar que la cita olímpica se cancelaría por la pandemia que hoy azota al mundo entero.

“El ciclo pasado y este dejé la universidad para dedicarme enteramente a mi entrenamiento. Ahora que los Juegos Olímpicos se han aplazado, aunque no conocemos la fecha exacta de cuándo se realizarán, el plan es que regrese a Estados Unidos para seguir estudiando, sin descuidar mi preparación”, detalló. Eso sí, calcula que su retorno sea a mediados del 2020.

Con esta vuelta a clases, Ariana tendrá que luchar consigo misma y tratar de encontrar un balance entre sus estudios y también la gimnasia, su mayor pasión. No será sencillo, pero su entrenador, que también es docente en la Iowa State University, la estará esperando para que continúe su entrenamiento con mayor vigor.

Además de los entrenamientos arduos, nuestra gimnasta olímpica deberá retornar a la universidad. (Foto: difusión)

Una revancha personal

El 2019 fue un año de aprendizajes para Ariana. Por un lado, obtuvo el tan ansiado cupo a Tokio, siendo –nuevamente– la única gimnasta peruana en llegar a una competencia olímpica. Por el otro, se quedó con la ilusión de estar entre las mejores en los Juegos Panamericanos que se realizaron en Lima.

“Fue lindo competir en casa y en un coliseo con tantas personas. No me afectó, pero fue diferente. Los días de clasificación me fue muy bien, porque las rutinas me salieron tal y como las había entrenado, pero en las finales tuve un error. Después de ello, volví a entrenar para que no vuelva a pasar. Esa experiencia me enseñó a manejar los nervios, porque por momentos sí los tuve”, confesó Ariana.

El tiempo no pasa en vano. La jovencita que llegó a los Juegos Olímpicos de Río 2016 no es la misma que la que participó en Lima 2019. Los años le enseñaron que, pese a la presión y a los errores, se tiene que levantar y seguir adelante, pues la mejor revancha que se puede ganar, es la que se tiene con uno mismo.

Ariana Orrego tiene como meta llegara estar entre las mejores 24 de los próximo Juegos Olímpicos. (Foto: difusión)

“Siento que he mejorado bastante mi gimnasia en todos los aparatos. También siento que ahora conozco más mi cuerpo. Sé cómo funciona mi mente a la hora de estar bajo presión durante la competencia y sé manejar mis nervios mucho mejor. Siento que tengo más experiencia, por así decirlo”, reconoce con tranquilidad.

Juegos Olímpicos Tokio 2020/21

Queda un año más para conocer el desenlace de la historia olímpica. El COI evalúa la posibilidad de que se pueda desarrollar en temporada de primavera en el hemisferio norte (entre marzo y abril) del 2021.

Por lo pronto, Ariana se prepara con el mismo esmero, como si Tokio 2020 fuera a disputarse este julio, pues está decidida a estar entre las mejores 24 gimnastas de mundo. “Es un objetivo un poco difícil, pero sé que si trabajo muy duro, sí podría lograrlo y para ello estoy entrenando”, asegura, decidida y confiada en que todo pueda mejorar.

