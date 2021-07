Aunque nació en Lima, Lucca Mesinas creció a las orillas de las playas de Máncora. Las olas del balneario y la pasión por el surf de sus padres, Bruno Mesinas y Verónica Novaro fueron claves para que siendo aún un niño se suba a su primera tabla. Y desde ese momento no volvió a separarse de ella.

Con solo diez años, Lucca comenzó a competir a niven nacional y 15 años después se convirtió en el presente y futuro del surf nacional. Con su medalla de oro panamericana y la clasificación a Tokio 2020, el tablista nacional espera dejar en alto el nombre del Perú en la máxima cita deportiva.

Será su debut y el de su deporte; sin embargo, Mesinas se siente listo para dominar las olas japonesas y darlo todo en cada ‘heat’. Depor conversó con él antes de partir a Tokio (está llegando el 18 o 19 de julio), donde no solo surfeará en la playa de Tsurigasaki, también flameará la bandera peruana en la ceremonia de inauguración como abanderado de la delegación, junto a Daniella Rosas.

Lucca será tu primera experiencia olímpica y del surf también ¿cómo te sientes después de todo lo que has vivido?

Estoy super motivado, de todas maneras, todo esto es algo nuevo para mí, para el surf, el surf nunca había estado en los Panamericanos ni en los Juegos Olímpicos. En Lima 2019 fue la primera vez que estuvo, han sido experiencias nuevas y bonitas, porque son eventos grandes y que nunca me había imaginado competir. Gané la medalla de oro en Lima 2019, luego competí en los mundiales ISA y me encanta eso, estar con mi equipo y romperla. Va a ser una experiencia bonita, tener al equipo completo (2 hombres y 2 mujeres), yendo preparados y motivados.

Tu competencia arranca el 25 de julio en la playa de Tsurigasaki y ya conoces a tus primeros tres rivales, ¿qué sabes de ellos? ¿cómo está la expectativa para ese debut?

A Billy Stairmand sí me ha tocado competir con él, ha sido surfer del Tour Mundial que he competido. También me ha tocado competir con Kologe Andino, son todos tablistas muy buenos, son los mejores del mundo, y tener la oportunidad de competir contra ellos, es algo bueno para mí, porque puedo demostrar mi surfing y de lo que estoy hecho. Hay que aprovechar la oportunidad.

¿Ha alguno de ellos ya los has vencido en algún heat (grupo)?

Contra Owen Wright sí me tocó hace poco en el Mundial ISA y logré ganarle en un heat, contra Kologe Andino, sí él me ganó; y contra Stairmand nos ha tocado muchas veces y él me ha ganado y yo le he ganado.

Lo bueno es que son competidores a los que ya te has enfrentado, no son nuevos para ti, ya conoces en qué son buenos...

Sí, de todas maneras, es un plus, pero todos los tablistas son muy buenos, están muy preparados, más que todo hay que saber cómo uno va a competir, el mar es muy impredecible, yo creo que cuando uno compite tiene que enfocarse en sí mismo. Todos tenemos el mismo nivel y el que va a seguir pasando de ronda va a hacer el que haga mejores selecciones de olas, el que corra mejor.

Heat 4 País Kologe Andino Estados Unidos Owen Wright Australia Billy Stairmand Nueva Zelanda Lucca Mesinas Perú

Sobre las propias olas de Tsurigasaki, ¿ya te ha tocado competir por allá?

Sí, ya me ha tocado ir a esa zona de Japón, fui en una fecha del Tour Mundial, son olas difíciles, no son olas muy fáciles, revientan por todos lados. También son olas de viento, es un poco difícil la playa, pero ya la conozco, me he venido preparando bastante tiempo, casi un año desde mi clasificación por Lima 2019, así que me siento preparado para este tipo de condiciones, igual el mar es impredecible, pueden ser olas grandes o perfectas si ese día lo quiere, estamos preparados para todo.

Justamente, logras tu clasificación en Lima 2019, pero debías ratificarla en el Mundial ISA. ¿Sentías que en algún momento habría el riesgo de perder el boleto?

Sí, desde el momento en que clasifiqué por Lima 2019, recibí la noticia de que no estaba 100% confirmado, de que había forma de que me podían quitar el cupo, ahí fue cuando comencé a entrenar, a prepararme para el Mundial ISA. Estuve casi todo un año de pandemia entrenando y preparándome para las olas. La competencia fue bastante dura en El Salvador, todo el día había un montón de angustia, estaba un poco estresado y motivado a la vez, porque sabía que tenía el nivel. Gracias a Dios conseguí reconfirmar mi clasificación y me fue bien en ese Mundial, quedando séptimo del mundo.

¿Cuán importante es que el surf peruano vaya con equipo completo a Tokio 2020?

Es una motivación, un orgullo para el surf peruano, nosotros tenemos grandes tablistas, muchos campeones mundiales, sabemos de qué estamos hecho y sabíamos que teníamos la oportunidad de ir con equipo completo, esto nos hace una delegación fuerte, iremos a apoyarnos entre nosotros y estamos felices por la oportunidad de ir todos juntos, con nuestros entrenadores, hay que aprovecharlo.

Te han pasado muchas cosas positivas, desde la medalla de oro en Lima 2019 hasta ratificar tu clasificación en el Mundial ISA. ¿Te imaginabas ser el abanderado de una delegación olímpica?

Eso no me lo esperaba para nada, eso sí ni lo pensaba. Estuve competiendo hace poco en Ecuador y México y de la nada me llegó la noticia. No lo podía creer, me pone muy orgulloso para mí, para el surf, porque no solo estoy yo, también Daniella Rosas. Me motiva bastante comenzar los Juegos Olímpicos en la inauguración con la bandera de Perú, para mí va a hacer una motivación que me va a llenar de energías.

Imagino que ya estás ultimando detalles para tu viaje a Tokio...

Mis entrenamientos ya los hice muy bien, hace poco estuve en California recogí mis tablas de surf, que están nuevas. Es muy importante probarlas, pisarlas, es lo que más me he estado enfocando ahorita, voy a viajar con seis tablas. En verdad, me han estado funcionado muy bien, en eso se basa mi entrenamiento ahora y un poco de trabajo físico para mantener el cuerpo activo.

Lucca Mesinas ganó la medalla de oro en Lima 2019. (Jesús Saucedo / GEC)

¿Cuál es tu objetivo para los Juegos Olímpicos? ¿La medalla es posible?

La meta principal es conseguir una medalla para todo atleta, uno no va para conseguir nada, pero no me gusta decir ‘sí yo voy a ir a ganar la medalla de oro’, me gusta decir que voy a ir preparado, que voy a dejar el alma en el agua, me enfoco más en eso, porque sé que si me enfoco bien en dar un buen desempeño, en romperla, normalmente buenas cosas vienen y vas pasando rondas y al final de todo terminas ganando una medalla si haces las cosas van bien, yo creo que es eso en lo que más me enfoco, es mi meta dar el 200% en todas mis rondas.

¿El proceso de competencia en Tokio 2020 va a hacer igual al que están acostumbrado en los tours mundiales?

No, en los Juegos Olímpicos va hacer un poco diferente a los Mundiales ISA o Panamericanos. En Tokio, la primera ronda nadie pierde, son ‘heats’ de cuatro personas, el primero y segundo pasan a la ronda 3, el tercero y cuarto van al repechaje de la ronda 2 y ahí son ‘heats’ de 5 personas, solo serán dos ‘heats’ de 5, de ahí pasan 3 y los otros dos ya son eliminados. Después ya hacen ‘heats’ de uno contra uno, ya ahí solo pasa uno, comienzan con octavos, luego cuartos, semifinales y final, ya ahí no existe repechaje.

¿Dirías que estas en tu mejor momento del año, estás en tu pico de rendimiento para Tokio?

Me siento bien a mis 25 años, me siento bastante preparado, siento que todo el entrenamiento que he venido haciendo me ha servido muchísimo, vengo de competencias hace poco, me han ido bien, he quedado primero en un par de fechas del Tour mundial, y eso es lo que busca un tablista, buscar la constancia, competir bien en todas las competencias, porque eso te lleva a tener un buen resultado en el ranking y así avanzar. Me siento listo para este evento, este es el evento en el que uno tiene que dejarlo todo, es una oportunidad única, en cuanto a mi surf me siento preparado, me siento en mi pico definitivamente.

Lucca Mesinas y Daniella Rosas serán los abanderados peruanos en la inauguración de Tokio 2020. (Foto: Gobierno del Perú)

¿Tener dentro del equipo a Sofía Mulanovich, motiva más?

Sí, claro, a mí me encanta aprender de campeones como Sofía. Por ejemplo, en Lima 2019, también estábamos con Piccolo Clemente, que es un campeón mundial de longboard y estábamos en el mismo Centro de Alto Rendimiento y yo aprendía mucho de él, porque tenía muchos títulos, me gusta aprender mucho de lo que hacen y siempre se aprende. Me encanta estar con campeones mundiales en mi equipo, siento que puedo aprender de ellos y me motiva y también poder enseñarle de lo que viene la nueva generación y que nosotros también estamos listos, De todas maneras, es un plus estar con Sofía, pero también con Miguel y Daniella, todos somos un equipo.

Sientes que tú puedes ser el abanderado de la nueva generación de surf junto a Daniella, ustedes son los llamados a ser los siguientes protagonistas del surf peruano, ¿eres conscientes de eso?

Esa es la meta de todas maneras, eso es lo que me gustaría y creo que lo vengo haciendo bien. Me gusta también dar el ejemplo a las futuras generaciones, a los niños de 14, 16 años que pronto pueden ser campeones mundiales también. entonces me gusta demostrar que sí se puede. Es una de las metas que también tengo en mente.

Alcanzar los Juegos Olímpicos es todo un logro, pero siempre el detrás es importante, ¿cuán importante es el apoyo de la empresa privada?

Es importantísimo, sin apoyo, yo no podría ser lo que hago, no podría viajar a Estados Unidos a entrenar, pagar entrenadores, yo creo que el apoyo de las empresas privadas, el gobierno, ayudan muchísimo para mi rendimiento para seguir mejorando como tablista y para poder viajar a competir, porque en el surf uno tiene que viajar por todo el mundo y eso no es barato. De todas maneras, siempre va a servir el apoyo de las empresas privadas. Justo hace poco Reebok entró a ser parte de mi familia y estoy contento con eso, estoy agradecido con todas las marcas que me auspician, siempre voy a demostrarles que no me están apoyando por las puras y que han hecho una buena elección.