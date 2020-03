María Belén Bazo se sigue preparando para Tokio 2020. Es la primera windsurfista peruana que competirá en unos Juegos Olímpicos. Así que quiere hacerlo de la mejor forma y sobre todo dejar en alto el nombre del Perú. Como parte de su preparación, está compitiendo en torneos internacionales. El más reciente: el Campeonato Mundial de Windsurf que se celebró en Australia. Allí concluyó en el puesto 19 y fue la segunda mejor americana. Depor conversó con ella para que nos cuente cómo vivió esta competencia y sobre sus próximos planes.

- Con este decimonoveno lugar, mejoraste el puesto 27 del año pasado, ¿cómo te hace sentir eso?

- Estoy muy feliz por el progreso. Entrenamos mucho toda la pretemporada (en noviembre, diciembre y enero), y todo el esfuerzo y dedicación han dado los resultados que queríamos. (Con mi equipo) estamos muy motivados para seguir mejorando y trabajando en lo que nos falta. Sabemos que podemos llegar mucho más lejos y estar entre las diez mejores del mundo en los Juegos Olímpicos.

- ¿Estás contenta con tu participación en este mundial o que crees que te faltó algo?

Sí estoy contenta porque es la primera vez que entro al Top 20 y se nota que hay progreso. Pero todavía me faltan muchas cosas. Mi sueño es ser la mejor del mundo. Todavía hay varias chicas delante de mí y voy a seguir haciendo mi mayor esfuerzo para ser la primera. Estoy contenta porque siento que vamos por buen camino.

- Estuviste en un momento en el Top 10 del cuadro general cuando ya se habían disputado seis regatas. ¿Cómo viviste ese momento y qué motivos podrían explicar que poco a poco te estuviste alejando de los 10 primeros puestos?

Durante el campeonato intento no pensar en los resultados, porque quiero estar concentrada y no presionarme. Intento enfocarme en el presente y en disfrutar de estar navegando. Pero no es fácil. A veces me dejo llevar por mis emociones y me pongo nerviosa. Empecé el mundial superbien, quedé segunda en una regata y octava en la otra, ambas en el mismo día. Mi segundo día también fue bueno: estaba entre las nueve mejores. El tercer día siento que me puse un poco nerviosa y no navegué muy bien. Fue un día con condiciones complicadas, poco viento y mucha corriente. Yo no soy muy buena con esas condiciones entonces no me fue muy bien y bajé algunos puestos. Pero lo que hizo que descienda más casillas fue que, en el último día, me descalificaron en mi mejor regata, en la que había llegado en cuarto lugar. Había partido adelantada por milésimas de segundos. Fue un error muy grave y esa regata hizo que bajara 7 puestos en las generales. Pero esa experiencia es algo que no voy a olvidar y que usaré para mis próximos campeonatos. Me dolió mucho.

María Belén Bazo gano la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Instagram)

- Has sido la segunda mejor sudamericana del torneo. De hecho, eres una de las mejores de esta parte del planeta. ¿Sientes alguna carga por demostrar el nivel de Sudamérica en el windsurf?

Me siento superfeliz y orgullosa de representar al Perú y a Sudamérica. Poco a poco estoy aprendiendo a manejar mejor la presión, ya que cada vez estoy más cerca de las mejores del mundo. Además, los campeonatos se están volviendo más intensos. Me gusta mucho competir y demostrarle al mundo que los peruanos también podemos. Me gustaría que seamos más sudamericanos en el circuito, y estoy segura que pronto habrá más representantes nacionales viajando conmigo.

- ¿Qué es lo siguiente para tu preparación de cara a Tokio 2020?

En los próximos meses vamos a entrenar mucho y vamos a enfocarnos en lo que nos faltó hacer mejor en este mundial. También vamos a ser más constantes y trabajaremos en la parte táctica. Vamos a entrenar en Palma de Mallorca, España con las representantes olímpicas de Israel, Holanda e Inglaterra. Además, vamos a participar en tres eventos preparativos: el Trofeo Princesa Sofía en Palma de Mallorca en marzo (España), el Campeonato Europeo en Atenas en mayo (Grecia) y la final de la Copa del Mundo en Enoshima en junio (Japón). Estos eventos nos ayudarán a ajustar los últimos detalles y llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos.

- ¿Hay un peso encima por ser la primera windsurfista peruana que disputará unos Juegos Olímpicos?

No pienso eso para nada. Estoy demasiado feliz y agradecida de poder ir a unos Juegos Olímpicos y solo quiero dar lo mejor de mí y disfrutar de este reto. Voy a aprovechar esta oportunidad al máximo. Estamos entrenando muchísimo y dando lo mejor día a día. Estoy segura que vamos a estar contentos con el resultado que obtengamos.

TE PUEDE INTERESAR