Nadie está preparado para que su vida cambie de un momento a otro. Unos dolores al caminar fueron el inicio de un giro de 360° para Pilar Jáuregui, quien a lo 14 años se enteró de que sufría de luxación congénita de cadera bilateral.

Dos años después empezaron las cirugías y a los 18 tuvo que dejar de caminar y usar silla de ruedas. La depresión la llegó a afectar en su momento, pensó que sus sueños se derrumbarían, y sobre todo creyó que ya no iba a volver a practicar deporte, le gustaba el vóley, surf, básquet, tenis y bádminton.

Sin embargo, se equivocó, la silla de ruedas no fue ningún obstáculo para perseguir sueños y volver a las canchas, conoció los deportes adaptados y volvió a reencontrarse con el bádminton. En 2015, probó el parabádminton, entrenó unas semanas y logró una medalla de oro. Había vuelto a sentir lo de antes.

En 2018, logró tres oros en el Panamericano de Parabádminton y se convrtió en la mejor paraatleta de la región. Su carrera fue ascenso y las medallas siguieron llegando, como en Lima 2019, cuando fue la mejor de América.

Y ahora está a poco de cumplir otro sueño, el ser paralímpica. Pilar Jáuregui es parte de la delegación de 11 paraatletas que estarán en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 (del 24 de agosto al 5 de setiembre) y ya se prepara para ese momento histórico: su debut en la máxima cita en el estreno del parabádminton como deporte paralímpico. Ella competirá en la categoría WH2 (silla de ruedas) y le contó a Depor cómo se prepara a pocas semanas del evento.

¿Cómo vives estos momentos con la delegación peruana en Tokio?

Estoy viviendo con mucha ilusión y emoción, si bien debería estar descansando luego de los entrenamientos, pero me ha pasado que a Daniela (Macías) le ha tocado jugar en la madrugada y yo me he despertado así sin alarma para ver el partido, me ha pasado también con Lucca (Mesinas). En realidad, hemos estado viendo casi toda la participación peruana. Es una emoción verlos participar y estar allá con los mejores.

Ya falta poco también para los Juegos Paralímpicos, ¿ya te ves en ese momento?

Sí, de hecho, en realidad ya hay mucha ilusión por estar allá. Ahora, solo estoy entrenando, porque aún no se con quién me tocará, conozco a las rivales. Ya estoy imaginando como sería mi participación allá. Estoy tranquila sin alterarme mucho, porque al final lo que quiero es concentrarme.

Cuéntame, ¿cómo ha sido este proceso hasta conseguir la clasificación a los Juegos Paralímpicos?

Ha sido un proceso durísimo, por eso, mucho de mis compañeros no han podido clasificar, pero aún no perdemos las esperanzas, porque todavía no se cierra el proceso. Fue muy duro todo [el proceso], hemos empezando esta carrera en 2019 en el ‘Road to Tokyo’, la suma de puntos, hemos estado en muchos torneos compitiendo. Hemos ido a casi todos los torneos, porque como el parabádminton es su primera vez en unos Juegos Paralímpicos, todos los rivales han estado ahí, en todos los torneos. De los 14 torneos que hay anuales, 10 o 9 torneos ha estado casi todo completo, ha sido prácticamente un mundial. El proceso ha sido muy duro, yo creo que esta ilusión es de todos, de querer estar en unos Juegos Paralímpicos y esto ha hecho que el camino sea difícil. También el sistema de clasificación no fue tan amigable, fue bien peleado. Por ejemplo, en mi categoría la clasificación era pasando por el ranking de dobles, las seis parejas clasificadas en dobles iban automáticamente al cuadro de singles, así que ahora el cuadro de singles va a hacer de 9. Yo he tratado de sumar los puntos posibles para que las doblistas no me pasen, he terminado en el puesto 7 del ranking a Tokio, ha sido un trabajo muy duro y ahora esperar el sorteo para saber con quién me tocará jugar.

¿Cómo ha sido volver a la actividad luego de un parón importante por la pandemia?

Justo el año pasado estaba a punto de terminar los torneos clasificatorios, ya era marzo y el único que faltaba era uno en España y horas antes nos cancelaron el torneo por la pandemia. Nosotros ya habíamos escuchado algo del COVID, ya estaban cerrando algunas fronteras, nunca pensé vivir una pandemia, muchos lo veíamos en películas. Nunca imaginé que iba a pasar esto, así que cuando nos agarró, nos agarró desprevenidos, sin materiales en casa y prácticamente tuvimos que parar todo. Traté de adecuarme y entrenar en casa. Durante todo este tiempo, muchos de mis rivales, iban entrenando igual, y yo estaba en casa, no podría dormir hasta que ya pronto volvimos a la Videna, pero se perdió muchísimo entrenamiento. Tratábamos de recuperar el ritmo, pero no ha sido fácil, nos ha costado muchísimo, recién este año hubo un torneo en Dubái, pero que no daba puntos para Tokio 2020, no fui a ese, pero sí viajé a España, porque era el último torneo que se retomó. Cuando se pospusieron los Juegos, nos dieron un nuevo calendario y así se dio todo.

Pilar Jáuregui ganó la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos. (Lima 2019)

Tú serás la única representante del parabádminton, ¿cómo te estás preparando?

En este último mes, vamos a hacer más trabajo táctico y justo está viniendo un sparring, gracias al programa ‘Vamos con Tokio’ de IPD, y vamos a poner tener partidos de práctica, porque acá en Perú yo soy una de las que juega más el bádminton y como que no hay un rival. Por eso, están haciendo todo lo posible para traer al sparring y así poder entrenar estas últimas semanas, hacer muchos partidos de práctica, táctica de partido, ya para meternos en todo lo que es partido.

¿Ya sabes cuándo debutarías en los Juegos Paralímpicos?

Sí, eso ya lo tenemos, yo estaré compitiendo el 1 de setiembre, sé que van a hacer tres grupos, porque somos 9, pasarían dos por grupos a cuartos de final, aún no sé con quiénes me va a tocar. La competencia terminaría el 5, estaré viajando el 24 de agosto cuando ya haya iniciado todo.

Ángelo Caro logró un top 5 en el debut del skate en unos Juegos Olímpicos, ¿eso te motiva para intentar lograr lo mismo o más en el estreno del parabádminton en Tokio?

Voy a dar todo de mí, siempre uno cuando va a representar al país, siempre trato de estar en los tops, por ahora no puedo decir, porque todo depende del cuadro, está muy complicado el cuadro. Va a hacer sorteo y ahí veré qué se puede hacer. La primera idea es pasar de grupos, estar entre las seis mejores.

Imagino que el gran objetivo es ganar una medalla, no importa el color...

La meta es llegar al podio siempre, voy a dar todo de mí, obviamente pasó a pasó, Primero debemos cumplir la fase de grupos, pero sí la meta es llegar al podio.

Si bien el cuadro aún no está definido, tú ya conoces a tus rivales, es tu misma categoría. Eso es bueno, no hay nada nuevo...

Sí, nos conocemos casi todas, por ahí las chinas deben tener alguna estrategia nueva, pero de ahí, todas hemos estado en el mismo circuito compitiendo. En cuanto tengamos las rivales, vamos a comenzar a evaluar los partidos.

¿También te ves para París 2024 como una carta fuerte en el parabádminton o aún no te has puestos pensar en ello?

Sí, también lo tengo muy planificado para París 2024. Si no se puede medalla ahora, voy fijo por París. No falta mucho en realidad, justo lo estaba pensando, lo que yo quiero es una medalla paralímpica, una medalla en un mundial, ese es mi sueño. Si no agarro en Tokio, no se acaba el sueño ahí, falta menos de tres años para París. En realidad estoy trabajando muchísimo y sé que poco a poco voy a llegar al podio, y sí tengo planificado ir a París. Sé que otros países me llevan ventaja, llevan años entrenando y yo recién empecé en el 2016, igual por más que hemos empezado tarde, he tratado de alcanzarlos. Los países rivales son China, Japón, Corea, Tailandia, Turquía y Rusia, y tengo a dos chinas y dos japonesas, así que va a estar muy complicado. Ya me he enfrentado a ellas, algunas veces les he ganado, otras no, pero ahora veremos.

¿Tú abrirás la puerta para que en un futuro hayan más modalidades en el parabádminton olímpico?

Sí justo, Giuliana Poveda, ella es campeona mundial es su categoría, también está Pedro Pablo de Vinatea y Jesús Salva, ellos tienen su categoría y les ha faltado poco. Todos han estado ahí. Ahora que ya tenemos esta experiencia, ahora todos estamos apuntando para París 2024, pero antes estábamos apuntando para Santiago 2023 y yo sé que hay muchos chicos más, porque el parabádminton ha crecido a pasos agigantados.