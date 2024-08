Luego de que Stefano Peschiera consiguiera la medalla de bronce en París 2024, la quinta en la historia de Perú en los Juegos Olímpicos, Universitario de Deportes aprovechó la ocasión para felicitar al deportista de 29 años, que reveló ya hace bastante tiempo que es hincha acérrimo del conjunto crema. A través de las redes sociales, el equipo que cumple cien años de vida institucional publicó un emotivo mensaje para el velerista, que logró una nueva presea para el país, luego de 32 años.

“GARRA CREMA PARA EL MUNDO. Felicitamos al velerista Stefano Peschiera, hincha acérrimo del más campeón del Perú, por obtener la medalla de bronce en los JJ. OO. París 2024 en nuestro aniversario 100. ¡Y dale U por siempre escucharán!”, se lee en el mensaje que publicó Universitario en sus cuentas oficiales junto a una foto de Stefano Peschiera luciendo la camiseta crema.

Jean Ferrari confirma homenaje a Peschiera

La felicitación de la ‘U’ fue solo el inicio de lo que iba a venir más adelante, ya que las redes sociales se inundaron con mensajes de hinchas y figuras del deporte celebrando el éxito del velerista. Los hinchas del club se sintieron orgullosos de que uno de los suyos alcanzara un hito tan significativo en una fecha tan especial (ganó la medalla el mismo día del Centenario crema). En respuesta a este logro, Jean Ferrari, administrador de Universitario, anunció que se organizará un homenaje para recibir al deportista.

“Las felicitaciones a él, de corazón, y seguramente va a tener un homenaje de nuestra parte, siempre con la sencillez y la nobleza que caracteriza al hincha de la ‘U’,” afirmó Ferrari, quien hizo estas declaraciones tras asistir a la misa por el Centenario de la ‘U’ en la iglesia de Las Nazarenas. “Seguramente vamos a hacer algo lindo para él,” añadió, subrayando el compromiso del club para rendir un merecido tributo al deportista.

Peschiera y la medalla después de 32 años

Después de varios días de incertidumbre debido a las postergaciones en las aguas de Marsella, donde se celebra el evento, finalmente se llevó a cabo la regata este miércoles. La prueba, inicialmente aplazada por falta de viento, fue retomada y culminó con el australiano Matt Wearn en el primer lugar y el chipriota Pavlos Kontides con la medalla de plata.

Stefano Peschiera, al salir del mar, exclamó emocionado: “Lo logramos, lo logramos, viva el Perú carajo”, al enviado especial del Comité Olímpico Peruano en Marsella. La alegría se desbordó entre los peruanos, quienes celebraron después de 32 años la obtención de una medalla en un torneo olímpico. Edwin Vásquez ganó el oro en tiro en Londres 1948, Francisco Boza obtuvo la plata en tiro fosa olímpica en Los Ángeles 1984, la selección de voleibol femenino logró la plata en Seúl 1988 y Juan Giha conquistó la plata en tiro skeet en Barcelona 1992. Hoy, Peschiera se une a esta galería de héroes deportivos de la patria.

Stefano compartió su emoción diciendo: “Esta medalla es un sueño cumplido desde que mi abuelo me enseñó a navegar a los cinco años. Este deporte es bonito y complicado. Esto significa mucho orgullo, felicidad y tranquilidad, fruto del trabajo profesional y el apoyo de muchas personas, instituciones y mis auspiciadores. Quiero un país unido, donde los peruanos nos apoyemos mutuamente para salir adelante. No creía en la medalla, pero mi entrenador me alentó y lloré. No soy de llorar mucho, pero después de muchas dificultades, hemos logrado esta medalla”.

