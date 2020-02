VER Super Bowl 2020 EN VIVO ONLINE: Shakira y Jennifer López ponen el ‘toque’ latino EN DIRECTO en el show de mediotiempo desde Miami vía FOX Sports

Estados Unidos se paralizará este domingo 2 de febrero. Y es que se llevará a cabo el Super Bowl 2020 EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS. En este partido, los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers buscarán hacerse con el anillo de campeonato. Pero lo que, probablemente, se robe el show será el mediotiempo con las presentaciones de Shakira y Jennifer López EN VIVO.

El Super Bowl 2020 se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami en Florida y será transmitido por la señal de FOX Sports y la de ESPN. Se espera que Shakira y JLO salgan al escenario luego de concluir el segundo cuarto. Aproximadamente a las 8 de la noche.

Según un play list que se filtró, la colombiana estaría cantando estas canciones: She Wolf, Powerful, Chantaje, La Tortura, Beautiful Liar y Hip’s Don’t Lie; mientras que JLO interpretaría los siguientes temas: Get Right, Waiting For Tonight, Booty y On the Floor.

Luego se retomará el partido que enfrenta a Chiefs, liderados por el mariscal de campo Patrick Mohames; contra los 49ers, encabezados por Jimmy Garoppolo. Los californianos van en busca de su sexto anillo de campeonato y los de Kansas por el segundo.

“Voy a salir y tratar de divertirme y jugar como he jugado durante toda la temporada”, dijo Mohames a los periodistas. Si el joven texano gana el Super Bowl 2020, se convertiría en el segundo ‘quarterback’ más joven en lograrlo.

Como en otras ediciones, este Super Bowl 2020 podría definirse con lo que hagan los ‘quarterbacks’ Mahomes de los Chiefs y Garoppolo de los 49ers, cuya realidad es distinta. El primero con 24 años lleva tres temporadas; el segundo, seis. Pero Garoppolo ya sabe lo que es ganar un trofeo del ‘Súper Tazón’, pero no como figura.

Los Chiefs llegan a este partido luego de derrotar en la final de la Conferencia Americana a los Tennessee Titans por 35-24. En tanto, los 49ers se impusieron en la final de la Conferencia Nacional a los Green Bay Packers por 37-20.

NOTICIAS DEL SUPER BOWL 2020