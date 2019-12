Cuando su amigo le ofreció participar en una carrera en Perú, Jorge Cremades no lo pensó dos veces y de inmediato aceptó. Sabía que era la excusa perfecta para venir hasta acá y conocer Machu Picchu; sin embargo, su plan no resultó como esperaba.

Lo que su amigo no le dijo fue el tipo de carrera en la que se iba a meter. No hablaba de 21 kilómetros, ni de 42, sino de 120. Cuando menos se lo esperaba, Jorge Cremades ya estaba inscrito en la Half Marathon des Sables 2019, una de las ultramaratones más exigentes, en el desierto de Ica.

“Luego de que hablé con mi amigo, a los días me llamó para decirme si quería volver (a España) el 12 o 14. Ahí pregunté cuánto dura la carrera y él me dijo que eran cuatro días por el desierto. Yo no estaba preparado para esto (risas)", le confesó a Depor.

Pero su ‘odisea’ aún ni comenzaba, su amigo le dijo que tenían que comprar su propia comida, pues era una carrera de supervivencia. “Yo creía que nos darían algo (de comida) en el hotel, ,pero él me dijo que solo dan agua", agregó.

Durante su vuelo a Perú, el youtuber se la pasó durmiendo toda la noche. “Cuando llegamos le dije a mi amigo para volver a dormir un rato, para salir, a comer un lomo saltado a beber un pisco, porque aquí en Lima se come bien, pero no (risas) fue todo lo contrario".

Segunda parte de la explicación de Jorge Cremades. (Video: Renzo Rodríguez)

Resulta que no tenían hotel, sino que debían de ir de frente a Ica. En un trayecto que duró siete horas, Jorge Cremades pasó su primera noche en Lima en un bus. “No podía ni dormir, con el aire acondicionado, no tenía ni abrigo”, contó.

Ya en el desierto, empezó lo ‘bueno’. “Hemos tenido que dormir en tiendas de campaña e intentar colocar todas nuestras cosas en la mochila. No hay duchas, ni nada. Es una carrera extrema. Poco a poco me fui amoldando. Mi amigo no me engañó, pero tampoco iba muy encaminado (risas)”, recordó Jorge.

“Yo me imaginaba Miraflores, Barranco y me encuentro en el desierto (risas)”. Lo bueno para Jorge es que, luego de superar la Half Marathon des Sables, tendrá un día más para conocer esos lugares. “Estoy esperando acabar la carrera para ir al hotel, allá hay piscina y disfrutar de una cerveza (risas)", finalizó Cremades.

