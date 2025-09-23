El pádel peruano vive un momento histórico: por primera vez una delegación nacional completa representará al país en el Panamericano de Pádel 2025, una de las competencias más importantes de la disciplina en la región, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre en Punta del Este (Uruguay).

Este evento internacional reunirá a los mejores equipos de América y enfrentará a potencias como Argentina, Brasil y México, lo que convierte la presencia de Perú en un hito para el desarrollo de este deporte, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento acelerado en número de jugadores, clubes y torneos locales.

Como patrocinador principal del pádel en el Perú, Betsson respalda la participación oficial de la delegación, conformada por 26 jugadores (13 parejas: 9 masculinas y 4 femeninas). Entre los atletas convocados destacan Mauricio Echazú, Octavio Ceballos, Nicole Aragonés, Emilio Silva y Nicolás Rodríguez, figuras clave en el desarrollo del deporte en el país.

La presencia de Perú refleja el crecimiento de este deporte en el país y abre el camino hacia una estructura deportiva sólida, con proyección internacional. “Este es el momento de mostrar que el pádel en el Perú es un deporte de mucha proyección”, señaló Kelving Rebaza, presidente de la Asociación Peruana de Pádel (APP).

Betsson, que ha acompañado a la APP en diversas iniciativas dentro del territorio nacional, reafirma su compromiso con el crecimiento del pádel como parte de su apoyo al deporte peruano. “Nos sentimos orgullosos de seguir impulsando este tipo de iniciativas que no solo fortalecen al pádel, sino que también posiciona al Perú en el panorama internacional de este deporte en auge”, señaló Robin Olenius, Head de PR para Betsson Group.

La participación peruana en este Panamericano representa una valiosa oportunidad de visibilidad internacional para el país y sus aliados estratégicos, por lo que este hito marca el inicio de una nueva etapa para el pádel como deporte de alto rendimiento que inspira a más jóvenes a practicarlo y refuerza el compromiso con el desarrollo de nuevas generaciones de atletas.