Ryan García y Conor Benn se enfrentarán este sábado 12 de septiembre de 2026 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en una de las peleas más mediáticas del calendario boxístico. El mexicoestadounidense expondrá su título mundial de peso welter del CMB ante el británico, en un combate que ha generado gran expectativa entre los aficionados.
Si quieres seguir EN VIVO y ONLINE la pelea desde México, la transmisión estará disponible exclusivamente por Paramount+, debido al acuerdo de Zuffa Boxing con Paramount. Para otros mercados internacionales también se contempla la posibilidad de seguir las acciones mediante DAZN, según los derechos correspondientes a cada territorio.
TL;DR: Lo que debes saber de Ryan García vs. Conor Benn
- 🥊 Ryan García vs. Conor Benn será la pelea estelar de la cartelera.
- 🏆 Ryan García defenderá el título mundial de peso welter del CMB.
- 📺 No habrá transmisión por TV abierta en México.
- 📺 Tampoco habrá transmisión por TV de paga en México.
- 📱 El combate podrá seguirse vía streaming por Paramount+ en México.
- 🌎 DAZN también ofrecerá la pelea en otros mercados internacionales, de acuerdo con los derechos de cada territorio.
- 📅 La pelea se realizará el sábado 12 de septiembre de 2026.
- 📍 La sede será la T-Mobile Arena de Las Vegas.
- ⏰ La cartelera estelar comenzará a las 18:00 horas del centro de México y el combate principal está previsto alrededor de las 21:00 horas.
Ryan García vs. Conor Benn: horario, TV y dónde ver en vivo
|Evento
|Ryan García vs. Conor Benn
|Pelea estelar
|Ryan García vs. Conor Benn
|Título
|Campeonato mundial de peso welter del CMB
|Fecha
|Sábado 12 de septiembre de 2026
|Lugar
|T-Mobile Arena
|Ciudad
|Las Vegas
|Transmisión en México
|Paramount+
|TV abierta en México
|No habrá
|TV de paga en México
|No habrá
|Streaming internacional
|DAZN, según territorio
¿Dónde ver Paramount+ EN VIVO para Ryan García vs. Conor Benn?
La pelea entre Ryan García y Conor Benn estará disponible en México a través de Paramount+, plataforma que transmitirá el combate como parte del acuerdo de Zuffa Boxing con Paramount.
Paramount+ ofrece actualmente Zuffa Boxing dentro de su oferta deportiva en Estados Unidos y promociona específicamente Garcia vs. Benn como un evento en vivo del 12 de septiembre.
¿Cómo suscribirse a Paramount+ para ver Ryan García vs. Conor Benn?
Para acceder a la transmisión en México, los usuarios deberán contar con una suscripción activa a Paramount+.
El proceso general consiste en:
- Ingresa al sitio web oficial de Paramount+ o abre la aplicación.
- Selecciona el plan disponible en tu país.
- Registra una cuenta.
- Completa el método de pago.
- Ingresa a la plataforma el día de la pelea.
- Busca la transmisión en vivo de Ryan García vs. Conor Benn.
¿En qué dispositivos se puede ver Ryan García vs. Conor Benn?
La transmisión puede seguirse mediante los dispositivos compatibles con Paramount+, entre ellos:
- Computadoras y laptops mediante navegador web.
- Teléfonos móviles.
- Tablets.
- Smart TV compatibles.
- Dispositivos de streaming compatibles.
¿Cómo ver Ryan García vs. Conor Benn en Smart TV?
Para seguir la pelea en pantalla grande, los usuarios pueden utilizar la aplicación de Paramount+ en un televisor compatible.
El procedimiento consiste en:
- Descargar la aplicación oficial de Paramount+.
- Iniciar sesión con una cuenta activa.
- Buscar la sección de deportes o eventos en vivo.
- Seleccionar Ryan García vs. Conor Benn.
- Seguir la transmisión desde el televisor.
Planes y precios de Paramount+ en Estados Unidos (2026)
En Estados Unidos, Paramount+ ofrece actualmente dos planes principales. El Essential cuesta US$8.99 al mes, mientras que el Premium tiene un precio de US$13.99 mensuales. Ambos incluyen acceso a los combates de UFC en vivo y contenido deportivo; Premium añade funciones como descargas y acceso completo a SHOWTIME.
|Plan
|Precio mensual
|Anuncios
|Deportes en vivo
|SHOWTIME
|Paramount+ Essential
|US$8.99
|Sí
|Sí
|Contenido seleccionado
|Paramount+ Premium
|US$13.99
|No, salvo TV en vivo
|Sí
|Sí
¿Qué plan de Paramount+ conviene en Estados Unidos?
- Essential: la alternativa más económica para quienes únicamente buscan acceder a la transmisión.
- Premium: opción más completa para quienes también quieren contenido de SHOWTIME, descargas y una experiencia con menos publicidad.
Planes y precios de Paramount+ en México (2026)
Para México, la página oficial de Paramount+ establece dos planes: Estándar por $149 MXN al mes y Premium por $199 MXN al mes.
|Plan
|Precio mensual
|Calidad
|Transmisiones simultáneas
|Paramount+ Estándar
|$149 MXN
|Full HD
|2
|Paramount+ Premium
|$199 MXN
|Hasta 4K compatible
|4
¿Qué plan de Paramount+ conviene en México?
- Estándar: es la opción más económica para contratar Paramount+ y seguir la pelea.
- Premium: recomendado para quienes buscan una mayor calidad de imagen y más transmisiones simultáneas.
Por tratarse de precios sujetos a las condiciones comerciales de la plataforma, conviene comprobar la tarifa vigente al momento de contratar.
Horario de Ryan García vs. Conor Benn en Estados Unidos, México y Latinoamérica
La transmisión de la cartelera estelar está programada para comenzar a las 18:00 horas del centro de México, mientras que el combate entre Ryan García y Conor Benn se espera alrededor de las 21:00 horas.
|País / Región
|Horario aproximado de la pelea
|México
|21:00
|Estados Unidos (ET)
|23:00
|Estados Unidos (PT)
|20:00
|Perú
|22:00
|Colombia
|22:00
|Ecuador
|22:00
|Chile
|23:00
|Argentina
|00:00
|Brasil
|00:00
|Reino Unido
|04:00 del domingo 13 de septiembre
El horario de la pelea estelar puede modificarse dependiendo de la duración de los combates anteriores.
¿Cómo llegan Ryan García y Conor Benn a su pelea?
Ryan García llega al enfrentamiento después de derrotar a Mario Barrios en febrero de 2026. El mexicoestadounidense tomó el reto de enfrentar a Benn en una pelea que se convirtió en uno de los principales acontecimientos boxísticos de septiembre.
García llega con un récord de 25-2, 20 KOs, mientras que Conor Benn presenta una marca de 25-1, 14 KOs.
Por su parte, Benn también llega después de una etapa de resultados importantes. El británico pudo vengarse de Chris Eubank Jr. y posteriormente consiguió su segundo triunfo consecutivo frente a Regis Prograis en abril.
Pronóstico de Ryan García vs. Conor Benn
De acuerdo con las cuotas citadas de Caliente.mx, Ryan García parte como favorito para quedarse con la victoria.
- Ryan García: -275
- Empate: +1600
- Conor Benn: +225
Las cuotas pueden cambiar antes y durante el evento.
Cartelera completa de la pelea Ryan García vs. Conor Benn
- Peso wélter — Ryan Garcia vs Conor Benn (Mundial WBC)
- Peso crucero — Jai Opetaia vs Norair Mikaeljan
- Peso pesado — Da’Mazion Vanhouter vs Raphael Akpejiori
- Peso ligero — Mark Magsayo vs Andrés Cortes
- Peso ligero — Oswaldo Molna vs Darío Rubio
- Peso supermediano — Abel González vs Raúl Salomon
- Peso superwélter — Vlad Panin vs Dakota Linger
- Peso wélter — Jose Ramirez vs Alexis Ramírez
- Peso ligero — Sean García vs Abraham Morales