Ciryl Gane defenderá el campeonato de peso pesado frente al invicto Josh Hokit este sábado 14 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, en el combate estelar de UFC 334. La función también tendrá como atractivo el enfrentamiento entre Kayla Harrison y Amanda Nunes por el título femenino de peso gallo, una rivalidad que reunirá a dos de las figuras más importantes de las artes marciales mixtas. En Estados Unidos, Paramount+ ofrecerá la transmisión EN VIVO y ONLINE de toda la cartelera, sin necesidad de contratar un paquete adicional de pago por evento (PPV).

La programación comenzará con las preliminares tempranas a las 5:00 p. m. ET, continuará con las preliminares a las 7:00 p. m. ET y tendrá su cartelera principal desde las 9:00 p. m. ET. Los aficionados de México, Argentina y España deberán considerar sus respectivas diferencias horarias para seguir los combates, mientras que la disponibilidad de las plataformas dependerá de los derechos de transmisión de cada territorio.

TL;DR: Lo que debes saber de UFC 334 Gane vs. Hokit

🥊 Ciryl Gane defenderá el campeonato de peso pesado frente a Josh Hokit.

🏆 Kayla Harrison expondrá el cinturón femenino de peso gallo ante Amanda Nunes.

📺 Paramount+ transmitirá UFC 334 en Estados Unidos.

📱 La plataforma permite acceder desde televisores inteligentes, celulares, tablets y computadoras compatibles.

💳 La suscripción en Estados Unidos comienza en US$8.99 mensuales.

⏰ La cartelera principal empezará a las 9:00 p. m. ET, 8:00 p. m. en Ciudad de México, 11:00 p. m. en Argentina y 3:00 a. m. del domingo en España.

¿Dónde ver Paramount Plus EN VIVO para UFC 334?

La transmisión de UFC 334 estará disponible en Paramount+, plataforma que tiene los derechos de los eventos numerados de UFC y los UFC Fight Night en Estados Unidos.

Los suscriptores podrán seguir las tres etapas de la programación: preliminares tempranas, preliminares y cartelera principal. A diferencia del modelo tradicional de pago por evento, la función estará incluida en la suscripción, sin necesidad de adquirir un PPV adicional.

Para los aficionados que desean ver Ciryl Gane vs. Josh Hokit y Kayla Harrison vs. Amanda Nunes desde Estados Unidos, Paramount+ será la alternativa digital para acceder a la velada.

En México y Argentina, es necesario comprobar la disponibilidad de UFC 334 en el catálogo local de la plataforma, ya que los derechos y las condiciones de transmisión pueden variar según el territorio.

¿Cómo suscribirse a Paramount Plus para ver UFC 334?

Los usuarios que todavía no tengan una cuenta pueden contratar el servicio desde su página oficial o mediante la aplicación disponible en sus dispositivos.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresa al sitio web oficial de Paramount+. Selecciona el plan disponible en tu país. Registra una cuenta con tu correo electrónico. Completa los datos de pago solicitados. Inicia sesión antes del comienzo de UFC 334. Busca el evento en la sección de deportes o transmisiones en vivo.

Con una suscripción activa podrás acceder a los contenidos deportivos disponibles en tu región.

¿En qué dispositivos se puede ver UFC 334?

Paramount+ permite acceder a su catálogo desde diferentes equipos compatibles:

Computadoras y laptops mediante navegador web.

Teléfonos Android.

iPhone y iPad.

Tablets compatibles.

Smart TV compatibles.

Android TV y Google TV.

Roku.

Amazon Fire TV.

Apple TV.

Dispositivos Chromecast compatibles.

La disponibilidad de la aplicación puede variar según el modelo del equipo, el sistema operativo y el país.

¿Cómo ver UFC 334 en Smart TV?

Para seguir los combates desde un televisor inteligente, debes tener instalada la aplicación de la plataforma correspondiente.

En Estados Unidos:

Abre la tienda de aplicaciones de tu Smart TV. Busca Paramount+. Descarga e instala la aplicación. Inicia sesión con tu cuenta. Accede a la sección de deportes o eventos en vivo. Selecciona UFC 334 cuando comience la transmisión.

También puedes utilizar dispositivos externos compatibles, como Roku, Apple TV o Amazon Fire TV, para reproducir el contenido en una pantalla grande.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos (2026)

Paramount+ cuenta con dos modalidades principales de suscripción en Estados Unidos. Ambas incluyen UFC 334, por lo que no será necesario pagar una tarifa adicional para acceder al evento.

Plan Essential

Característica Detalle Precio mensual US$8.99 Precio anual US$89.99 Publicidad Sí UFC en vivo Sí Eventos numerados Sí

Plan Premium

Característica Detalle Precio mensual US$13.99 Precio anual US$139.99 Publicidad Reducida en contenido bajo demanda, con excepciones Descargas offline Sí Acceso a Showtime Sí UFC en vivo Sí

¿Qué plan conviene para UFC 334 en Estados Unidos?

Essential: es la alternativa más económica para quienes solamente buscan acceder a los eventos deportivos y al catálogo de Paramount+.

Premium: resulta conveniente para quienes también consumen películas, series y contenidos de Showtime, además de aprovechar las funciones adicionales de la plataforma.

Planes y precios de Paramount Plus en México (2026)

En México, Paramount+ dispone de dos modalidades de suscripción, con diferencias en calidad de imagen y reproducciones simultáneas.

Plan Estándar

Característica Detalle Precio mensual MXN 149 Calidad Full HD Dispositivos simultáneos 2 Precio anual Consultar tarifa vigente

Plan Premium

Característica Detalle Precio mensual MXN 199 Calidad Hasta 4K, según disponibilidad Dispositivos simultáneos 4 Precio anual Consultar tarifa vigente

¿Qué plan conviene en México?

Estándar: representa una alternativa para quienes buscan una suscripción mensual de menor costo.

Premium: está pensado para hogares que necesitan más reproducciones simultáneas y mayor calidad de imagen cuando el contenido lo permite.

La disponibilidad de UFC 334 debe comprobarse en la programación mexicana de Paramount+, ya que los derechos deportivos no son necesariamente iguales en todos los países.

Planes y precios de Paramount Plus en Latinoamérica (2026)

Paramount+ también cuenta con planes de suscripción en diferentes mercados latinoamericanos. Estos son los precios mensuales de referencia proporcionados para cada país:

Países Precio de Paramount+ Argentina ARS 5,578.51 Colombia COP 23,500 Chile CLP 5,690 Perú S/ 21.50 Ecuador US$5.99 Bolivia BOB 40.90 Uruguay UYU 249 Panamá US$5.99 Costa Rica CRC 2,999 Guatemala GTQ 45.99 Honduras HNL 150 El Salvador US$5.99 Nicaragua NIO 219 República Dominicana DOP 359

Los precios pueden cambiar según las promociones, los impuestos y las condiciones comerciales de cada mercado. La disponibilidad de UFC 334 también dependerá de los derechos de transmisión locales.

Horario de UFC 334 en Estados Unidos, México, España y Latinoamérica

UFC 334 se celebrará el sábado 14 de noviembre en Nueva York. La diferencia horaria entre las ciudades permitirá que buena parte de Latinoamérica siga la cartelera principal durante la noche, mientras que en España los combates se desarrollarán durante la madrugada del domingo 15 de noviembre.

PAÍSES Primeras preliminares Preliminares Estelares Estados Unidos (ET) 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Estados Unidos (CT) 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Estados Unidos (MT) 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. Estados Unidos (PT) 2:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. México (centro) 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Guatemala 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Honduras 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. El Salvador 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Nicaragua 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Costa Rica 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Panamá 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Colombia 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Perú 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Ecuador 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Venezuela 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. Bolivia 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. República Dominicana 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. Puerto Rico 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. Argentina 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:00 p. m. Chile (Santiago) 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:00 p. m. Uruguay 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:00 p. m. Paraguay 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:00 p. m. Brasil (Brasilia) 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:00 p. m. España (peninsular) 11:00 p. m. 1:00 a. m. (15 nov.) 3:00 a. m. (15 nov.)

Los horarios corresponden al comienzo de cada bloque de combates y no a la hora exacta de las peleas estelares. Ciryl Gane vs. Josh Hokit y Kayla Harrison vs. Amanda Nunes se disputarán después de los enfrentamientos anteriores.

Cartelera principal de UFC 334

Cartelera estelar

Ciryl Gane vs. Josh Hokit — Campeonato de peso pesado.

Kayla Harrison vs. Amanda Nunes — Campeonato de peso gallo femenino.

Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui — Peso mediano.

Uros Medic vs. Kevin Holland — Peso wélter.

Bilal Hasan vs. Luis Gurule — Peso mosca.

Cartelera preliminar

Stephen Thompson vs. Charles Radtke — Peso wélter.

Drew Dober vs. Chris Duncan — Peso ligero.

Jim Miller vs. Terrance McKinney — Peso ligero.

Donte Johnson vs. Cesar Almeida — Peso mediano.

Preliminares tempranas

Melquizael Costa vs. Jared Gordon.

Bia Mesquita vs. Macy Chiasson.

Juan Diaz vs. Alatengheili.

Evan Elder vs. Samuel Sanches.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Paramount Plus y UFC 334

¿Necesito pagar PPV para ver UFC 334?

No. En Estados Unidos, el evento está incluido en los planes de Paramount+ sin un cobro adicional por pago por evento.

¿Puedo ver UFC 334 desde mi celular?

Sí. Puedes acceder desde la aplicación de Paramount+ en dispositivos Android y iPhone, siempre que tengas una suscripción activa y el evento esté disponible en tu región.

¿Paramount Plus funciona en Smart TV?

Sí. La aplicación es compatible con diferentes televisores inteligentes y dispositivos de streaming. La disponibilidad depende del modelo y del sistema operativo.

¿Cuánto cuesta Paramount Plus en Estados Unidos?

El plan Essential cuesta US$8.99 mensuales o US$89.99 anuales. El plan Premium tiene un precio de US$13.99 al mes o US$139.99 al año.

¿Cuánto cuesta Paramount Plus en México?

El plan Estándar cuesta 149 pesos mexicanos al mes y el Premium tiene una tarifa de 199 pesos mensuales.

¿A qué hora comienza UFC 334 en México?

Las preliminares tempranas comenzarán a las 4:00 p. m., las preliminares a las 6:00 p. m. y la cartelera principal a las 8:00 p. m., según el horario del centro de México.

¿A qué hora comienza UFC 334 en Argentina?

La cartelera principal está programada para las 11:00 p. m. del sábado 14 de noviembre. Las preliminares comenzarán a las 9:00 p. m.

¿A qué hora comienza UFC 334 en España?

Las preliminares tempranas comenzarán a las 11:00 p. m. del sábado 14 de noviembre. La cartelera principal arrancará a las 3:00 a. m. del domingo 15 de noviembre.