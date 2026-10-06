El polo peruano se prepara para vivir una jornada histórica. El próximo 17 de octubre, Lima será escenario de las eliminatorias al Mundial de Polo 2027, cuando la selección nacional se enfrente a Argentina en un partido decisivo.

El Mundial de Polo 2027 se disputará en Punta del Este, Uruguay, donde se reunirán las principales selecciones del mundo. Para Perú, llegar hasta esta instancia representa una nueva oportunidad después de su participación en la eliminatoria disputada en Punta del Este en 2022, cuando terminó tercero en la Zona B, detrás de Uruguay y Chile. Por su parte, la otra llave sudamericana contempla también otro cruce decisivo: Chile y Brasil, quienes se enfrentarán por la clasificación, mientras que Estados Unidos y Uruguay ya tienen asegurado su lugar en el campeonato.

La jornada representa mucho más que un partido decisivo para nuestro país, pues será el regreso de una competencia internacional de esta magnitud, luego de aproximadamente 10 a 15 años, reafirmando la vigencia del polo en el país y su capacidad para volver a recibir eventos de relevancia internacional. Lo cual, vuelve a poner al polo en escena y refleja el trabajo que vienen realizando el Lima Polo Club y la Federación Deportiva Peruana de Polo para fortalecer la presencia del deporte y acercarlo a nuevos públicos. Ese impulso también alcanza a las nuevas generaciones a través de la escuela del Lima Polo Club, que busca introducir a más personas en esta disciplina.

El equipo peruano se viene preparando a paso firme, pues Argentina, una de las potencias históricas del polo mundial y campeona de cinco ediciones del Mundial de la FIP, representa en un desafío de máxima exigencia. La selección llega a esta instancia acompañada por el respaldo de Renta 4 Wealth y Range Rover, principales auspiciadores de esta jornada, que se suman al impulso que atraviesa actualmente el polo peruano.

El 17 de octubre, la selección tendrá ante su público la oportunidad de dar un paso histórico: clasificar por primera vez a un Mundial de Polo y poner su nombre en Punta del Este este 2027. Para seguir en directo cada actualización, pueden revisar las cuentas de Lima Polo Club y la Federación Peruana de Polo.

Este evento llega gracias al respaldo de Renta 4 Wealth, Range Rover, RKF, Heineken, Fulltec y Wynwood, junto con la Federación Deportiva Peruana de Polo y el Lima Polo Club.