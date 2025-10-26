El joven deportista peruano Kenny Ganaja Igei, quien forma parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) a través de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ha vuelto a hacer historia en el Mundial de Bochas estilo Zerbin U23, al obtener la medalla de bronce en la modalidad del Tiro de Precisión.

El Mundial se realizó en la ciudad de Mersin, Turquía del 21 al 25 de octubre del 2025. En su segunda participación en esta categoría U23, Kenny demostró una evolución notable en su juego, destacando por su precisión y solidez en cada bochazo.

Kenny Ganaja Igei logro su clasificación luego de 2 rondas en la Modalidad de Tiro de Precisión donde compitieron 19 países entre ellos las potencias mundiales del Zerbin como Eslovenia, Francia, Italia, Montenegro, Argentina, Croacia, Túnez, Mónaco, Australia, entre otros.

La semifinal, disputada el sábado 25 de octubre, Kenny se enfrentó al representante italiano, Golfetto Matteo, en un duelo muy reñido que terminó 21-19, quedándose a tan solo un bochazo de alcanzar la gran final. A pesar del resultado, su rendimiento fue impecable: no falló ningún lanzamiento al balín por cinco puntos durante todo el torneo, demostrando una precisión y solidez admirables.

Kenny Ganaja Igei participó en Mundial Juvenil de Bochas estilo Zerbin, U23. (Foto: IPD)

El Oro fue para Eslovenia, la plata para Italia y el bronce para Perú, gracias al esfuerzo y dedicación de Kenny Ganaja Igei, quien forma parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) a través de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF) del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Su preparación para este mundial se llevó a cabo en las instalaciones del Club AELU, lugar donde conoció y práctico el deporte de las Bochas desde los 11 años y el estilo Zerbin desde los 13 años, preparándose intensamente, perfeccionando su técnica y estrategia bajo las órdenes de su DT Jesús Altamirano.

Este nuevo logro consolida a Kenny como una de las grandes promesas del deporte nacional, logrando así una hazaña histórica para el deporte nacional al subir al podio en dos mundiales consecutivos, algo que muy pocos deportistas peruanos han logrado. Kenny Ganaja Igei continúa escribiendo su nombre en la historia del deporte peruano, demostrando que, con disciplina, talento y pasión, los sueños se pueden alcanzar.

Cabe mencionar que también participaron en este Mundial de Turquía, los Seleccionados Nacionales Juveniles de la Federación deportiva Peruana de Bochas: Totha Takayama(U18), Matias Carbonell(U18) y Jair Shimabukuro(U23) la delegación peruana se completó con el DT Jesús Altamirano y Víctor Yamamoto como presidente de la delegación.

El Zerbín es como un “primo hermano” de las bochas, que ha tenido un gran auge en los países de Europa. Su modalidad de juego es más que sencilla y facilita su práctica entre las mujeres y los jóvenes. Se utiliza un bochín o bocha de referencia y mediante arrimes y bochazos se van sumando puntos hasta alcanzar la suma de 13 puntos en la partidas individuales o parejas, o más de 20 puntos dependiendo la modalidad

El Zerbin también permite otras formas, como el tiro progresivo (bochazos sucesivos por tiempo), tiro de precisión (bochazos con obstáculos) y Tiro Combinado (arrime o bochazo en un Círculo) Para una cancha de Zerbín sólo hace falta un terreno aplanado y si se lo quiere más perfecto se le adosa arena compacta. No existen las barandas y tampoco los tableros finales.

Kenny Ganaja Igei participó en Mundial Juvenil de Bochas estilo Zerbin, U23. (Foto: IPD)