El swell más poderoso del año ya tiene fecha y escenario, del 23 al 25 de agosto, la ola mítica de Pico Alto será el epicentro del surf de ola grande con la llegada del Pico Alto Pro 2025, evento organizado por el Club Big Wave Perú y que contará con el respaldo de Red Bull.

Con olas que podrían llegar a medir entre 6 y 9 metros, gracias a un fuerte sistema en el Pacífico Sur, esta edición promete condiciones únicas para el surf. Deportistas de Estados Unidos, México, Brasil, Reino Unido, Chile, entre otros, se enfrentarán a esta ola emblemática del litoral peruano, buscando no solo el título, sino también un pase directo a la gran final internacional del Big Wave Alliance.

El evento tendrá tres días clave:

Sábado 23 : Eliminatorias nacionales e internacionales.

: Eliminatorias nacionales e internacionales. Domingo 24 : Día principal (Main Event), reservado para el punto más alto del swell.

: Día principal (Main Event), reservado para el punto más alto del swell. Lunes 25: Día de respaldo para concluir el Main Event, si fuera necesario.

El formato del Main Event incluirá seis series de seis surfistas, cada uno con dos oportunidades para ingresar al agua. Las dos mejores olas definirán su puntaje, con un bonus, la mejor ola se multiplicará por dos.

Presencia peruana y talento internacional La élite del surf nacional estará representada por figuras como Cristóbal de Col, Miguel Tudela y Lucca Saldívar, acompañados de promesas juveniles como Noah Decol y Bastian Peirce. Del extranjero, nombres icónicos del surf de ola grande como Billy Kemper, Coco Nogales, Lucas Chumbo y Katie McConnell ya confirmaron su participación.

Una ola, un país y una historia La ola de Pico Alto, considerada una de las más grandes y poderosas de Sudamérica, vuelve a poner al Perú en la mira del surf internacional. Este evento impulsado por Red Bull no solo es una competencia, es una celebración del océano, la cultura del surf y la capacidad de los atletas para desafiar lo extremo.