Por primera vez, Perú será sede del Torneo de Plazas de Red Bull Batalla, una de las fechas más importantes de la temporada 2026/27 de freestyle hispanohablante. La quinta edición del torneo se realizará este 19 de septiembre en Lima, con representantes clasificados desde distintas plazas de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

La llegada del Torneo de Plazas forma parte de una temporada especial para el país, que también recibirá la Final Nacional de Perú el 12 de septiembre y la Final Internacional en marzo de 2027. Con estas tres fechas, Lima se consolida como uno de los principales puntos de encuentro del freestyle en español.

En Perú, el camino hacia el Torneo de Plazas tuvo como antesala a Raptablo, competencia realizada el 22 de agosto en Ayacucho. Allí, KG se coronó campeón tras vencer a Katacrist en la final, obteniendo el cupo para representar al país en septiembre.

Raptablo forma parte de las 15 competencias de plaza seleccionadas esta temporada para clasificar directamente a sus campeones al torneo, conectando las escenas locales con una competencia de alcance internacional.

El 19 de septiembre, KG se medirá frente a los demás clasificados por un lugar en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027, que volverá a celebrarse en Perú después de once años.

Las entradas para la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú, que se realizará el 12 de septiembre, ya están disponibles a través de Ticketmaster. Además, los eventos de la temporada podrán seguirse por los canales oficiales de Red Bull Batalla.