Perú se corona tricampeón sudamericano de Florete femenino juvenil en Medellín 2026.

La esgrima peruana continúa sumando importantes logros internacionales. La selección nacional de florete femenino juvenil se consagró tricampeona sudamericana tras conquistar la medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Esgrima Precadete, Cadete y Juvenil Medellín 2026, que se desarrolla en Colombia.

El equipo peruano, integrado por Astrid Bravo, Mariana Soriano, Cielo Vizcarra y Romina Yalta, demostró un gran nivel competitivo y se impuso en una emocionante final a Venezuela por 45-42, resultado que le permitió alcanzar lo más alto del podio y conquistar su tercer título sudamericano consecutivo en esta modalidad.

En su camino hacia la medalla de oro, Perú superó a Chile por 45-23 en los cuartos de final y posteriormente derrotó a Brasil por 45-37 en semifinales, asegurando su clasificación al encuentro decisivo.

La competencia tuvo a Venezuela como subcampeón, mientras que Brasil se quedó con la medalla de bronce.

En las demás pruebas de la jornada, también destacaron las actuaciones de Alessa Massa y Dariana Meza, quienes ocuparon el quinto y séptimo lugar, respectivamente, en espada femenina cadete. Por su parte, Leonardo Núñez finalizó en la séptima posición en sable masculino cadete, mientras que Jorge Arnao alcanzó el noveno puesto en espada masculina cadete.

Este nuevo título reafirma el crecimiento y la competitividad del florete femenino peruano en el ámbito sudamericano, así como el trabajo de preparación de las deportistas que vienen representando al país en importantes competencias internacionales.

Con este tricampeonato, Perú ratifica su protagonismo en el florete femenino juvenil y suma una nueva conquista para la esgrima nacional.