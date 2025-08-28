La Selección Peruana de Tenis enfrentará a Portugal los próximos 12 y 13 de septiembre, con el objetivo de avanzar a la ronda clasificatoria de las finales de la Copa Davis. Tras disputar tres series consecutivas en condición de visitante, el equipo nacional volverá a ser local en el histórico Club Lawn Tennis de la Exposición. Inkabet, casa peruana de apuestas online, se suma al aliento de los dirigidos por Luis Horna en este duelo decisivo.

Buse y Bueno en un gran nivel

El estreno de Ignacio Buse en el US Open marcó un hito para el tenis peruano. Se convirtió en el tercer tenista nacional más joven en debutar en un Grand Slam, luego de Jaime Yzaga y Luis Horna. Su estreno fue ante el estadounidense Ben Shelton, número 6 del mundo. Con esta experiencia, el nieto de Enrique Buse, mítica figura de la raqueta peruana, se perfila como una de nuestras principales figuras para la Copa Davis.

Por otro lado, Gonzalo Bueno también se proyecta como parte del equipo tras sus participaciones frente a Líbano y Suiza por este certamen. Su más reciente título en el Challenger 75 de República Checa, el tercero en su carrera, confirma el gran momento que atraviesa.

Los dos tenistas, además, tienen antecedentes jugando en dobles. Recordemos que la dupla llegó a ser subcampeona de Roland Garros Junior en el 2022, lo que los convierte en opciones valiosas tanto en singles como en pareja.

Juan Pablo Varillas busca volver a su mejor forma

Otra de las raquetas nacionales que podría integrar la escuadra es Juan Pablo Varillas, referente del tenis peruano en los últimos años. Juanpi, recordado por alcanzar los cuartos de final de Roland Garros 2023, ha sido fundamental en las series pasadas de Copa Davis.

Pese a su descenso en el ranking ATP al puesto 318, Varillas podría ser otro de los jugadores que defienda al país por su experiencia. Cabe resaltar que a inicio de año, Varillas logró conquistar el AAT Challenger de Tigre en Argentina.

A Juanpi, se sumarían Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino para completar el equipo que saldrá a la cancha contra Portugal. Con el aliento del público y la guía de su capitán, Luis Horna, la selección peruana espera volver a regalar una alegría a la afición y dejar en alto el nombre del deporte nacional.