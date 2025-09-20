Perú se enfrenta a Brasil por la semifinal del Sudamericano de Vóley U-17. (Foto: FPV)
Perú se enfrenta a Brasil por la semifinal del Sudamericano de Vóley U-17. (Foto: FPV)

Perú vs. Brasil se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-17. Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal Latina TV (Canal 2) disponible para todo el territorio peruano en señal abierta. Este duelo está pactado para este sábado 20 desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) y se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. ¡No dejes de apoyar a nuestras ‘matadorcitas’!.

Selección Peruana de Vóley se enfrenta a Brasil en la semifinal del Campeonato Panamericano de Vóley Sub-17. (Video: La Catedra Deportes)
Selección Peruana de Vóley se enfrenta a Brasil en la semifinal del Campeonato Panamericano de Vóley Sub-17. (Video: La Catedra Deportes)

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

