vs. se vieron las caras por la fecha 5 de la fase de grupos del . Para seguir la transmisión de este partido, debiste conectarte a la señal de Latina TV (Canal 2), disponible para todo el territorio peruano en señal abierta. Este duelo estuvo pactado para este martes 11 de agosto desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) y se disputó en el Gimnasio Liceo Mixto San Felipe de Chile.

Con señal de Latina TV, Perú vs. China por el Mundial de Vóley Femenino Sub-17. (Video: La Cátedra Deportes)
Con señal de Latina TV, Perú vs. China por el Mundial de Vóley Femenino Sub-17. (Video: La Cátedra Deportes)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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