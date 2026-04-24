Peruano Gustavo Lores logra histórica travesía en el Titicaca y apunta al Récord Guinness.

El nadador peruano Gustavo Lores completó una exigente travesía en el Lago Titicaca, en el marco de un desafío que busca ser validado por Guinness World Records.

El reto consistió en un recorrido aproximado de 9 horas donde Lores recorrió de más 26 kilómetros, realizado en condiciones de aguas abiertas y bajo estrictos lineamientos internacionales, lo que permitiría su reconocimiento oficial tras el proceso de verificación.

La hazaña se realizó a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas del agua cercanas a los 12 °C, el Titicaca representa uno de los escenarios más desafiantes para la natación de larga distancia. La travesía estuvo supervisada por la Marina de Guerra del Perú y la Fundación Grau.

Para afrontar este desafío, Lores realizó una preparación intensiva en el propio lago durante más de una semana, enfocándose en la aclimatación a la altura y la adaptación al frío. Este proceso fue clave para sostener el rendimiento en un entorno donde el oxígeno es menor y el desgaste físico se acelera.

La carrera de Gustavo Lores respalda este tipo de desafíos. El deportista ha superado pruebas de alto nivel internacional y forma parte del grupo de nadadores que han conquistado la Triple Corona de Aguas Abiertas, que incluye travesías como el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina y la vuelta a la isla de Manhattan, consideradas entre las más exigentes del mundo.

“Agradezco a mi familia, a Eke Tapullima, mi Kayakista y a todo mi equipo por su apoyo constante en este nuevo reto”, señaló el deportista antes del desafío en el Titicaca, destacando que el objetivo no solo era alcanzar una marca personal, sino también posicionar al país en el circuito internacional de natación en aguas abiertas.

Con este desafío, Gustavo Lores queda a la espera de la validación de Guinness World Records, en lo que podría convertirse en un nuevo hito para el deporte peruano y consolidar su nombre entre los referentes de la natación de resistencia a nivel mundial.