El peruano Rodney Soncoo y la colombiana Silvana Gómez fueron los grandes vencedores del Machu Picchu Epic 2026, competencia internacional de ciclismo de montaña que llegó a su fin, tras cinco exigentes etapas por algunos de los escenarios más emblemáticos del Cusco.

Soncoo completó el recorrido acumulado en 7 horas, 17 minutos y 36 segundos, superando al estadounidense Brian Elander, quien registró 7h19m52s, y al francés Frederic Prat, tercero con 7h34m08s.

En la clasificación femenina, Gómez se llevó el primer lugar con un tiempo total de 9h47m48s. La peruana Daniella Rubini ocupó el segundo puesto con 11h27m47s, mientras que la estadounidense Abbe Holle completó el podio con 12h19m08s.

La sexta edición del Machu Picchu Epic reunió a alrededor de 100 ciclistas de más de 17 países, quienes enfrentaron cinco etapas y cerca de 178 kilómetros de recorrido, con alturas superiores a los 4,200 metros sobre el nivel del mar, pendientes exigentes y tramos técnicos.

La competencia comenzó en Sacsayhuamán y atravesó distintos puntos del Valle Sagrado y Ollantaytambo antes de culminar en Machu Picchu Pueblo, en una de las llegadas más singulares del calendario internacional de ciclismo de montaña.

Más allá del resultado deportivo, el evento buscó consolidarse como una plataforma para el turismo de aventura y el desarrollo del ciclismo de montaña bajo criterios de seguridad, coordinación institucional y respeto por el patrimonio cultural y natural del Cusco.

Machu Picchu Epic cuenta con licencia de uso de la Marca Perú y el aval de la Federación Peruana de Ciclismo. Es organizado por Moxie, con el patrocinio de La Positiva Seguros, Oxishot Cusco y Camionetas JMC.