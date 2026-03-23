Los Detroit Pistons (51-19, líderes del Este) y los Los Angeles Lakers (46-25, terceros del Oeste) se miden este 24 de marzo de 2026 en el Little Caesars Arena de Detroit, en un choque clave de la recta final de la temporada regular. El partido inicia a las 7:00 p.m. ET (4:00 p.m. PT).
Cómo y donde ver Pistons vs Lakers
- En EE.UU.: FanDuel Sports Network Detroit (FDSDET) para locales de Pistons, Spectrum SportsNet (SportsNet LA) para Lakers, y WMYD. Streaming vía NBA League Pass, FuboTV y Peacock.
- En Latinoamérica (incluyendo Perú): Principalmente NBA League Pass (app o web oficial de NBA) y plataformas como Star+ o Disney+ en algunos países. Verifica DirecTV Sports o TNT Sports si hay cobertura regional.
- Opciones gratuitas/legales: Pruebas de NBA League Pass o resúmenes en ESPN y YouTube oficial post-partido. Evita streams piratas para una experiencia HD sin cortes.
Claves del partido Pistons vs Lakers
Los Pistons llegan con racha de tres victorias seguidas y un impresionante 26-8 en casa, liderados por Jalen Duren (19.2 pts, 10.5 reb) pese a las bajas de Cade Cunningham (fuera por colapso pulmonar) e Isaiah Stewart. Su defensa es top 4 en la liga, clave para frenar el ataque púrpura.
Los Lakers, en plena racha de nueve triunfos consecutivos (buscando el décimo), dependen de Luka Doncic (promedio 38-41 pts en racha), LeBron James y Austin Reaves, aunque Rui Hachimura, Marcus Smart y Maxi Kleber son duda. Vienen de ganar ajustado 105-104 a Orlando.
(Este artículo fue elaborado por un redactor de Depor con el apoyo de la IA generativa Perplexity)