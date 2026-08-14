Este viernes 14 de agosto, continúa la gran final de la BSN y es turno de ver a Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada, encuentro que se disputó en el COliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. En la serie final de la BSN de 2026 entre los Vaqueros de Bayamón y los Santeros de Aguada, Bayamón tomó una ventaja dominante de 2-0 en los primeros dos encuentros.

En el Juego 1, disputado el 9 de agosto, los Vaqueros impusieron su ritmo en casa con un triunfo contundente de 91-75. Para el Juego 2, celebrado el 12 de agosto en la cancha de los Santeros, la contienda fue sumamente apretada, pero los Vaqueros lograron salir airosos en un dramático final como visitantes por marcador de 87-86, colocándose a solo dos victorias de un nuevo campeonato.

¿Quién ganó el Juego 3 de Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada?

Aquí te dejo con el resultado final del tercer juego entre Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada, encuentro que se ha vivido desde el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón.

Equipo Puntos Vaqueros de Bayamón Santeros de Aguada

Historial de Vaqueros de Bayamón y Santeros de Aguada en la BSN

Los Vaqueros de Bayamón son la franquicia más laureada en la historia del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico, con un total de 17 campeonatos. Por su parte, los Santeros de Aguada poseen 1 campeonato, el cual conquistaron en la temporada de 2019 tras vencer a los Leones de Ponce.

En cuanto a su historial directo, los Vaqueros dominan el cara a cara reciente y la serie general debido a su histórica consistencia en la liga. En los enfrentamientos en series de postemporada y playoffs, Bayamón mantiene una ventaja considerable sobre Aguada.