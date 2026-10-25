El italiano Andrea Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1 este domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El piloto de Mercedes convirtió la pole position en su novena victoria de la temporada, por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). Sin embargo, no pudo asegurar el campeonato mundial y tendrá una nueva oportunidad en el GP de México, la próxima semana.

¿Quién ganó la carrera del GP de Estados Unidos 2026 EN VIVO hoy por la Fórmula 1?

Kimi Antonelli ganó el GP de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1, tras completar las 56 vueltas en el Circuito de las Américas. El italiano cruzó la meta 13.078 segundos por delante de Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen terminó tercero, a 17.485 segundos del vencedor. Lewis Hamilton finalizó cuarto y Lando Norris ocupó la quinta posición.

Estos son los resultados de los tres primeros puestos de la carrera disputada en Austin:

Posición Piloto Escudería Tiempo / diferencia 🥇 1.º Kimi Antonelli Mercedes Ganador 🥈 2.º Charles Leclerc Ferrari +13.078 s 🥉 3.º Max Verstappen Red Bull +17.485 s

El Mundial de Fórmula 1 2026 continúa con Antonelli al frente de la clasificación de pilotos. Tras su victoria en Estados Unidos, el italiano suma 365 puntos, con una ventaja de 123 unidades sobre su compañero George Russell, que terminó octavo en Austin con 242 puntos. Lewis Hamilton ocupa la tercera posición con 241 puntos, después de finalizar cuarto con Ferrari.

¿Qué pasa si Kimi Antonelli gana el GP de Estados Unidos 2026?

Kimi Antonelli ganó la carrera en Austin, pero no consiguió proclamarse campeón mundial de Fórmula 1. Para asegurar el título en Estados Unidos, necesitaba la victoria y que George Russell terminara fuera de los ocho primeros puestos, además de que Lewis Hamilton no superara la quinta posición. Russell acabó octavo y Hamilton fue cuarto, por lo que el campeonato sigue abierto.

El piloto de Mercedes tendrá una nueva oportunidad de conquistar su primer título mundial en el Gran Premio de México 2026, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Antonelli será campeón si termina entre los nueve primeros, independientemente de los resultados de sus dos rivales directos. Si finaliza fuera de esas posiciones, las opciones de coronación dependerán de los resultados de Russell y Hamilton.