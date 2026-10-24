El UFC 333 terminó este sábado 24 de octubre de 2026 en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con Alexander Volkanovski y Petr Yan defendiendo sus respectivos campeonatos. El australiano derrotó por TKO a Movsar Evloev en el segundo asalto y estableció un nuevo registro de nueve victorias en combates por el título de peso pluma de la UFC, mientras que el ruso Yan superó a Merab Dvalishvili por decisión unánime en la pelea coestelar.

UFC 333: resultados actualizados y quién ganó Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev

Alexander Volkanovski venció a Movsar Evloev por TKO a los 4:54 del segundo asalto y retuvo el campeonato mundial de peso pluma. Petr Yan también conservó su cinturón de peso gallo tras imponerse a Merab Dvalishvili por decisión unánime, con tres tarjetas idénticas de 48-47. La cartelera de Abu Dabi dejó otros triunfos por nocaut técnico, nocaut y decisión en las divisiones masculina y femenina.

Estos son los resultados completos de UFC 333, desde la pelea estelar hasta las primeras preliminares.

CATEGORÍA/DIVISIÓN PELEA RESULTADOS Peso pluma (título mundial) Alexander Volkanovski (Australia) vs. Movsar Evloev (Rusia) Volkanovski ganó por TKO (golpes) a los 4:54 del segundo asalto. Peso gallo (título mundial) Petr Yan (Rusia) vs. Merab Dvalishvili (Georgia) Yan ganó por decisión unánime (48-47, 48-47, 48-47). Peso mosca Lone’er Kavanagh (Inglaterra) vs. Ramazan Temirov (Uzbekistán) Kavanagh ganó por TKO (golpes) a los 4:28 del primer asalto. Peso pesado Alexander Volkov (Rusia) vs. Rizvan Kuniev (Rusia) Volkov ganó por decisión unánime (29-28, 30-27, 30-27). Peso pluma Aaron Pico (Estados Unidos) vs. Losene Keita (Bélgica) Pico ganó por TKO (golpes) a los 1:14 del primer asalto. Peso semipesado Dominick Reyes (Estados Unidos) vs. Azamat Murzakanov (Rusia) Reyes ganó por KO (patada a la cabeza y golpes) a los 2:40 del primer asalto. Peso semipesado Abdul Rakhman Yakhyaev vs. Nikita Krylov (Rusia) Yakhyaev ganó por TKO (golpes) a los 2:38 del primer asalto. Peso medio Abus Magomedov (Alemania) vs. Cam Rowston (Australia) Magomedov ganó por sumisión (guillotina) a los 1:44 del primer asalto. Peso ligero Grant Dawson (Estados Unidos) vs. Nurullo Aliev (Tayikistán) Dawson ganó por decisión unánime (29-27, 29-27, 29-27). Peso gallo Colby Thicknesse (Australia) vs. Asaf Chopurov (Rusia) Thicknesse ganó por decisión dividida (28-29, 29-28, 29-28). Peso medio Abubakar Vagaev (Rusia) vs. Jacob Malkoun (Australia) Vagaev ganó por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28). Peso pluma Daniel Santos (Brasil) vs. Bolaji Oki (Bélgica) Santos ganó por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28). Peso ligero Kody Steele (Estados Unidos) vs. Noah Gugnon (Francia) Steele ganó por TKO (golpes) a los 3:54 del primer asalto. Peso pactado de 120,5 libras Iasmin Lucindo (Brasil) vs. Nicolle Caliari (Brasil) Lucindo ganó por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).

UFC 333: Alexander Volkanovski derrota a Movsar Evloev y hace historia

Alexander Volkanovski retuvo el título mundial de peso pluma al derrotar por TKO a Movsar Evloev en el combate estelar de UFC 333. El australiano definió la pelea a los 4:54 del segundo asalto, después de conectar una secuencia de golpes que dejó sin respuesta al retador ruso y obligó al árbitro Marc Goddard a detener las acciones.

Con esta victoria, Volkanovski alcanzó nueve triunfos en combates por el campeonato de peso pluma de la UFC y superó el registro histórico de José Aldo. El australiano mejoró su récord profesional a 29 victorias y cuatro derrotas, mientras que Evloev sufrió la primera caída de su carrera y quedó con una marca de 20-1.

El retador intentó imponer su lucha desde el primer asalto y consiguió tres derribos en siete intentos. Sin embargo, solo acumuló 31 segundos de control en la lona. Volkanovski neutralizó buena parte de sus ataques, mantuvo la pelea en pie durante los intercambios más importantes y encontró espacios para conectar golpes de contragolpe.

La definición llegó en los últimos segundos del segundo round. Volkanovski conectó un uppercut y un potente gancho de izquierda antes de lanzar una derecha que atravesó la guardia de Evloev. El ruso se giró para evitar nuevos impactos y el campeón aprovechó para conectar golpes adicionales en el suelo hasta que Goddard intervino cuando quedaban seis segundos para terminar el asalto.

Evloev reconoció después del combate la superioridad de su rival y destacó su experiencia. El ruso, que había construido una racha invicta de diez triunfos en el octágono, no pudo convertir su dominio de la lucha en una victoria por el título. Volkanovski, por su parte, dejó abierta la posibilidad de continuar compitiendo si su estado físico se lo permite.

UFC 333: Petr Yan vence a Merab Dvalishvili por decisión unánime

Petr Yan conservó el campeonato de peso gallo al derrotar a Merab Dvalishvili por decisión unánime en la pelea coestelar de UFC 333. Los tres jueces puntuaron el combate 48-47 a favor del ruso, que salió victorioso de un enfrentamiento de cinco asaltos frente al georgiano.

El resultado puso fin al combate por el título sin necesidad de una definición por nocaut o sumisión. Yan se impuso en una pelea que generó reacciones entre analistas y profesionales de las artes marciales mixtas, algunos de los cuales expresaron opiniones diferentes sobre la puntuación de los asaltos.

Con esta victoria, Yan mantuvo el cinturón de peso gallo y sumó un triunfo importante en su rivalidad con Dvalishvili. El enfrentamiento fue uno de los dos combates titulares de la noche en Abu Dabi, junto con la defensa de Volkanovski en la división de peso pluma.