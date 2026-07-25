Un combate esperado por muchos se llevó a cabo este sábado 25 de julio desde La Cartuja, en una nueva edición de La Velada del Año VI de Ibai Llanos. En la rama femenina, se enfrentaron Alondrissa y Angie Velasco, en una pelea bastante intensa y disputada de principio a fin. A continuación, te dejaré con los resultados oficiales y quién ganó la pelea de Alondrissa vs. Angie Velasco .

¿Quién ganó la pelea Alondrissa vs. Angie Velasco hoy por La Velada del Año VI?

Aquí te dejaré con el resultado final de la pelea de Alondrissa vs. Angie Velasco por La Velada del Año VI, una pelea que tiene un fuerte antecedente por una enemistad entre ambas y que promete paralizar a todo el público de La Cartuja en Sevilla. Revisa quién ha ganado este combate.

Pelea Resultado final Alondrissa vs. Angie Velasco

El antecedente de la pelea de Alondrissa vs. Angie Velasco por La Velada del Año VI

La pelea entre Alondrissa y Angie Velasco será la sexta pelea de la cartelera de La Velada del Año VI, evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. Ambas creadoras de contenido han dedicado varios meses a su preparación física y técnica con el objetivo de ofrecer un combate competitivo y dejar una buena impresión en su debut sobre el ring. La expectativa creció conforme se acercó la fecha del evento.

Tanto Alondrissa como Angie Velasco buscarán comenzar la noche con una actuación convincente que las impulse a conseguir la victoria y ganarse el reconocimiento del público. Se espera un combate intenso desde el primer asalto, con millones de espectadores siguiendo la acción a través de las transmisiones oficiales de La Velada del Año VI.