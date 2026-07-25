Consulta cuál fue el ganador de la pelea de Anthony Joshua vs. Kristian Prenga, de este sábado 25 de julio, en lo que ha sido el evento "The Comeback", desde Arabia Saudi. (Foto: @ringmagazine)
Consulta cuál fue el ganador de la pelea de Anthony Joshua vs. Kristian Prenga, de este sábado 25 de julio, en lo que ha sido el evento "The Comeback", desde Arabia Saudi. (Foto: @ringmagazine)

Ha finalizado el evento The Comeback, donde Anthony Joshua y Kristian Prenga protagonizaron la pelea estelar de la noche en Riyadh, Arabia Saudi, donde hubo un lleno total para ver a una de las máximas figuras de la categoría de pesos pesados en el mundo del boxeo. Por esta razón, aquí te dejaré con lo que ha sido el resultado final de la pelea de Joshua vs. Prenga. Vale señalar que Anthony Joshua ha sido dos veces campeón mundial unificado de peso pesado, ganando los cinturones de la AMB (Súper), FIB (IBF), OMB (WBO) e IBO, pero actualmente no ostenta ningún cinturón.

¿Quién ganó la pelea de Anthony Joshua vs. Kristian Prenga hoy por The Comeback?

Este sábado 24 de julio se ha llevado a cabo el evento The Comeback, que se realizó desde Riyadh en Arabia Saudi, lo que se ha transformado en una de las nuevas capitales del mundo del boxeo. A continuación, te dejaré con el resultado final de la pelea estelar entre Anthony Joshua vs. Kristian Prenga, válido por la categoría de peso pesado.

Últimas 5 peleas de Anthony Joshua en boxeo

FechaRivalResultado
19 dic. 2025Jake PaulVictoria por KO (R6)
21 sep. 2024Daniel DuboisDerrota por KO (R5)
8 mar. 2024Francis NgannouVictoria por KO (R2)
23 dic. 2023Otto WallinVictoria por TKO (R5)
12 ago. 2023Robert HeleniusVictoria por KO (R7)

Últimas 5 peleas de Kristian Prenga en boxeo

FechaRivalResultado
21 feb. 2026Joe JonesVictoria por TKO (R1)
6 dic. 2025Brandon CarmackVictoria por KO (R1)
4 abr. 2025Willie Jake Jr.Victoria por TKO (R1)
18 ene. 2025Juan TorresVictoria por TKO (R2)
12 oct. 2024Joey DawejkoVictoria por TKO (R5)
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