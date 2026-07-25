Ha finalizado el evento The Comeback, donde Anthony Joshua y Kristian Prenga protagonizaron la pelea estelar de la noche en Riyadh, Arabia Saudi, donde hubo un lleno total para ver a una de las máximas figuras de la categoría de pesos pesados en el mundo del boxeo. Por esta razón, aquí te dejaré con lo que ha sido el resultado final de la pelea de Joshua vs. Prenga. Vale señalar que Anthony Joshua ha sido dos veces campeón mundial unificado de peso pesado, ganando los cinturones de la AMB (Súper), FIB (IBF), OMB (WBO) e IBO, pero actualmente no ostenta ningún cinturón.
¿Quién ganó la pelea de Anthony Joshua vs. Kristian Prenga hoy por The Comeback?
Este sábado 24 de julio se ha llevado a cabo el evento The Comeback, que se realizó desde Riyadh en Arabia Saudi, lo que se ha transformado en una de las nuevas capitales del mundo del boxeo. A continuación, te dejaré con el resultado final de la pelea estelar entre Anthony Joshua vs. Kristian Prenga, válido por la categoría de peso pesado.
Últimas 5 peleas de Anthony Joshua en boxeo
|Fecha
|Rival
|Resultado
|19 dic. 2025
|Jake Paul
|Victoria por KO (R6)
|21 sep. 2024
|Daniel Dubois
|Derrota por KO (R5)
|8 mar. 2024
|Francis Ngannou
|Victoria por KO (R2)
|23 dic. 2023
|Otto Wallin
|Victoria por TKO (R5)
|12 ago. 2023
|Robert Helenius
|Victoria por KO (R7)
Últimas 5 peleas de Kristian Prenga en boxeo
|Fecha
|Rival
|Resultado
|21 feb. 2026
|Joe Jones
|Victoria por TKO (R1)
|6 dic. 2025
|Brandon Carmack
|Victoria por KO (R1)
|4 abr. 2025
|Willie Jake Jr.
|Victoria por TKO (R1)
|18 ene. 2025
|Juan Torres
|Victoria por TKO (R2)
|12 oct. 2024
|Joey Dawejko
|Victoria por TKO (R5)