Saúl «Canelo» Álvarez volvió a conquistar un campeonato mundial tras superar el desafío de Christian Mbilli este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. El mexicano recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025 y frenó el intento del púgil camerunés de consolidarse como campeón de la categoría. Consulta quién ganó Canelo vs. Mbilli, cómo terminó la pelea, las puntuaciones oficiales y todos los resultados de la cartelera.
¿Quién ganó Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli hoy?
La victoria del mexicano llegó por decisión unánime, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110. Mbilli tuvo algunos momentos favorables durante los primeros asaltos, pero Canelo impuso su experiencia, mejoró el control del combate en la segunda mitad y neutralizó buena parte de los ataques de su rival. A sus 36 años, Álvarez sumó una nueva victoria a su trayectoria y dejó abierta la expectativa sobre quién será su próximo oponente.
|Peleas
|Categoría
|Resultados
|Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli
|Mundial WBC del peso supermediano
|Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime (115-112; 116-111; 117-110) a Christian Mbilli y recupera el título supermediano del CMB.
|Jaime Munguía vs. Nikita Zon
|Mundial WBA del peso supermediano
|Jaime Munguía derrotó a Nikita Zon por decisión unánime (116-112 y 117-111 × 2).
|Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandón
|Mundial WBO del peso pluma
|Rafael Espinoza ganó por TKO en el tercer asalto (detención médica).
|David Picasso vs. Carl Jammes Martin
|Peso supergallo
|Carl Jammes Martin ganó por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93).
|Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas
|Peso superpluma
|Reito Tsutsumi ganó por TKO en el segundo asalto.
|Carlos Emilio Rojo vs. Flavius Biea
|Peso medio
|Emiliano Rojo ganó por TKO en el cuarto asalto.
|Brayan León Salgado vs. Héctor Octavio Aguirre
|Peso supermediano
|Brayan León ganó por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2).
|Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina
|Peso superpluma
|Sultan Almohammed ganó por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2).
|Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez
|Peso supermediano
|Bek Nurmaganbet ganó por KO en el primer asalt