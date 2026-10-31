CDMX (MÉXICO), 31/10/2026.- ¿Cómo quedó Canelo vs. Mbilli hoy? Conoce el ganador, el resultado del combate y las puntuaciones oficiales de los jueces. FOTO DE DAZN.COM
CDMX (MÉXICO), 31/10/2026.- ¿Cómo quedó Canelo vs. Mbilli hoy? Conoce el ganador, el resultado del combate y las puntuaciones oficiales de los jueces. FOTO DE DAZN.COM

Saúl «Canelo» Álvarez volvió a conquistar un campeonato mundial tras superar el desafío de Christian Mbilli este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. El mexicano recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025 y frenó el intento del púgil camerunés de consolidarse como campeón de la categoría. Consulta quién ganó Canelo vs. Mbilli, cómo terminó la pelea, las puntuaciones oficiales y todos los resultados de la cartelera.

¿Quién ganó Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli hoy?

La victoria del mexicano llegó por decisión unánime, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110. Mbilli tuvo algunos momentos favorables durante los primeros asaltos, pero Canelo impuso su experiencia, mejoró el control del combate en la segunda mitad y neutralizó buena parte de los ataques de su rival. A sus 36 años, Álvarez sumó una nueva victoria a su trayectoria y dejó abierta la expectativa sobre quién será su próximo oponente.

PeleasCategoríaResultados
Canelo Álvarez vs. Christian MbilliMundial WBC del peso supermedianoCanelo Álvarez derrotó por decisión unánime (115-112; 116-111; 117-110) a Christian Mbilli y recupera el título supermediano del CMB.
Jaime Munguía vs. Nikita ZonMundial WBA del peso supermedianoJaime Munguía derrotó a Nikita Zon por decisión unánime (116-112 y 117-111 × 2).
Rafael Espinoza vs. Ricardo BlandónMundial WBO del peso plumaRafael Espinoza ganó por TKO en el tercer asalto (detención médica).
David Picasso vs. Carl Jammes MartinPeso supergalloCarl Jammes Martin ganó por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93).
Reito Tsutsumi vs. Raymundo RojasPeso superplumaReito Tsutsumi ganó por TKO en el segundo asalto.
Carlos Emilio Rojo vs. Flavius BieaPeso medioEmiliano Rojo ganó por TKO en el cuarto asalto.
Brayan León Salgado vs. Héctor Octavio AguirrePeso supermedianoBrayan León ganó por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2).
Sultan Almohammed vs. Erick Jahir UrvinaPeso superplumaSultan Almohammed ganó por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2).
Bek Nurmaganbet vs. Marcos VázquezPeso supermedianoBek Nurmaganbet ganó por KO en el primer asalt
TV Azteca 7, BOX Azteca, ESPN KnockOut y DAZN PPV EN VIVO — ver quién ganó la pelea Canelo vs. Mbilli GRATIS por TV abierta y Boxeo Online | VIDEO
La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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