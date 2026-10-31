chocarán guantes este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexicano tendrá el desafío de recuperar un título mundial frente a un rival que llega como campeón de la división y buscará defender su condición ante una de las principales figuras del boxeo internacional. Consulta aquí quién ganó Canelo vs. Mbilli, cómo terminó el combate y cuáles fueron las tarjetas oficiales de los jueces.

¿Quién ganó Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli hoy?

La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli todavía no se ha celebrado. El combate estelar está programado para este sábado 31 de octubre y definirá al ganador del campeonato mundial supermediano del CMB.

El resultado se actualizará al término de los 12 asaltos o cuando se produzca una definición antes del límite. En esta cobertura se informará si el vencedor se impuso por nocaut, nocaut técnico o decisión de los jueces, además de las puntuaciones oficiales.

PELEACATEGORÍARESULTADO
Canelo Álvarez vs. Christian MbilliCampeonato mundial supermediano del CMBPendiente

¿Cómo quedó Canelo vs. Mbilli? Resultado y tarjetas oficiales

El enfrentamiento entre el mexicano y el franco-camerunés pondrá en juego el cinturón mundial de las 168 libras. Si la pelea llega al límite de los 12 asaltos, los jueces determinarán al ganador mediante sus tarjetas; si termina antes, se registrará el tipo de definición y el asalto correspondiente.

DETALLE DEL COMBATERESULTADO
GanadorPendiente
Método de victoriaPendiente
AsaltoPendiente
Tarjeta del juez 1Pendiente
Tarjeta del juez 2Pendiente
Tarjeta del juez 3Pendiente

¿Cómo llegan Canelo Álvarez y Christian Mbilli a la pelea?

Canelo Álvarez afrontará el compromiso después de perder por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025. El mexicano buscará volver a la cima de la categoría supermediana y recuperar un campeonato mundial frente a un oponente que llega con el respaldo de su condición de monarca.

Christian Mbilli fue elevado a campeón absoluto del CMB en enero de 2026, después de que el organismo dejara vacante el cinturón. El franco-camerunés tendrá una prueba de máxima exigencia ante Álvarez, en la primera defensa de su condición de campeón mundial.

Resultados de la cartelera de Canelo vs. Mbilli

La función en Riad incluirá otros enfrentamientos destacados, con la participación de boxeadores que también disputarán títulos mundiales. Los resultados de cada combate se incorporarán conforme finalicen las peleas.

PELEACATEGORÍA / DIVISIÓNRESULTADO
Jaime Munguía vs. Nikita ZonCampeonato mundial supermediano de la AMBPendiente
Rafael Espinoza vs. Ricardo BlandonCampeonato mundial pluma de la OMBPendiente
Raymundo Rojas vs. Reito TsutsumiPeso superplumaPendiente
David Picasso vs. Carl MartinPeso plumaPendiente
Marcos Vázquez vs. Bek NurmaganbetPeso semipesadoPendiente
Erick Villegas vs. Sultan AlmohammedPeso ligeroPendiente
Carlos Emiliano Rojo vs. Flavius BieaPeso supermedianoPendiente
Héctor Aguirre vs. Brayan LeonPeso supermedianoPendiente

Actualización: esta nota se actualizará durante la jornada del sábado 31 de octubre con los resultados oficiales de Canelo vs. Mbilli y los demás enfrentamientos de la cartelera.

TV Azteca 7, BOX Azteca, ESPN KnockOut y DAZN PPV EN VIVO — ver quién ganó la pelea Canelo vs. Mbilli GRATIS por TV abierta y Boxeo Online | VIDEO
La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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