Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli chocarán guantes este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexicano tendrá el desafío de recuperar un título mundial frente a un rival que llega como campeón de la división y buscará defender su condición ante una de las principales figuras del boxeo internacional. Consulta aquí quién ganó Canelo vs. Mbilli, cómo terminó el combate y cuáles fueron las tarjetas oficiales de los jueces.

¿Quién ganó Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli hoy?

La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli todavía no se ha celebrado. El combate estelar está programado para este sábado 31 de octubre y definirá al ganador del campeonato mundial supermediano del CMB.

El resultado se actualizará al término de los 12 asaltos o cuando se produzca una definición antes del límite. En esta cobertura se informará si el vencedor se impuso por nocaut, nocaut técnico o decisión de los jueces, además de las puntuaciones oficiales.

PELEA CATEGORÍA RESULTADO Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli Campeonato mundial supermediano del CMB Pendiente

¿Cómo quedó Canelo vs. Mbilli? Resultado y tarjetas oficiales

El enfrentamiento entre el mexicano y el franco-camerunés pondrá en juego el cinturón mundial de las 168 libras. Si la pelea llega al límite de los 12 asaltos, los jueces determinarán al ganador mediante sus tarjetas; si termina antes, se registrará el tipo de definición y el asalto correspondiente.

DETALLE DEL COMBATE RESULTADO Ganador Pendiente Método de victoria Pendiente Asalto Pendiente Tarjeta del juez 1 Pendiente Tarjeta del juez 2 Pendiente Tarjeta del juez 3 Pendiente

¿Cómo llegan Canelo Álvarez y Christian Mbilli a la pelea?

Canelo Álvarez afrontará el compromiso después de perder por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025. El mexicano buscará volver a la cima de la categoría supermediana y recuperar un campeonato mundial frente a un oponente que llega con el respaldo de su condición de monarca.

Christian Mbilli fue elevado a campeón absoluto del CMB en enero de 2026, después de que el organismo dejara vacante el cinturón. El franco-camerunés tendrá una prueba de máxima exigencia ante Álvarez, en la primera defensa de su condición de campeón mundial.

Resultados de la cartelera de Canelo vs. Mbilli

La función en Riad incluirá otros enfrentamientos destacados, con la participación de boxeadores que también disputarán títulos mundiales. Los resultados de cada combate se incorporarán conforme finalicen las peleas.

PELEA CATEGORÍA / DIVISIÓN RESULTADO Jaime Munguía vs. Nikita Zon Campeonato mundial supermediano de la AMB Pendiente Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon Campeonato mundial pluma de la OMB Pendiente Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi Peso superpluma Pendiente David Picasso vs. Carl Martin Peso pluma Pendiente Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet Peso semipesado Pendiente Erick Villegas vs. Sultan Almohammed Peso ligero Pendiente Carlos Emiliano Rojo vs. Flavius Biea Peso supermediano Pendiente Héctor Aguirre vs. Brayan Leon Peso supermediano Pendiente

Actualización: esta nota se actualizará durante la jornada del sábado 31 de octubre con los resultados oficiales de Canelo vs. Mbilli y los demás enfrentamientos de la cartelera.

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)