Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli chocarán guantes este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexicano tendrá el desafío de recuperar un título mundial frente a un rival que llega como campeón de la división y buscará defender su condición ante una de las principales figuras del boxeo internacional. Consulta aquí quién ganó Canelo vs. Mbilli, cómo terminó el combate y cuáles fueron las tarjetas oficiales de los jueces.
¿Quién ganó Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli hoy?
La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli todavía no se ha celebrado. El combate estelar está programado para este sábado 31 de octubre y definirá al ganador del campeonato mundial supermediano del CMB.
El resultado se actualizará al término de los 12 asaltos o cuando se produzca una definición antes del límite. En esta cobertura se informará si el vencedor se impuso por nocaut, nocaut técnico o decisión de los jueces, además de las puntuaciones oficiales.
|PELEA
|CATEGORÍA
|RESULTADO
|Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli
|Campeonato mundial supermediano del CMB
|Pendiente
¿Cómo quedó Canelo vs. Mbilli? Resultado y tarjetas oficiales
El enfrentamiento entre el mexicano y el franco-camerunés pondrá en juego el cinturón mundial de las 168 libras. Si la pelea llega al límite de los 12 asaltos, los jueces determinarán al ganador mediante sus tarjetas; si termina antes, se registrará el tipo de definición y el asalto correspondiente.
|DETALLE DEL COMBATE
|RESULTADO
|Ganador
|Pendiente
|Método de victoria
|Pendiente
|Asalto
|Pendiente
|Tarjeta del juez 1
|Pendiente
|Tarjeta del juez 2
|Pendiente
|Tarjeta del juez 3
|Pendiente
¿Cómo llegan Canelo Álvarez y Christian Mbilli a la pelea?
Canelo Álvarez afrontará el compromiso después de perder por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025. El mexicano buscará volver a la cima de la categoría supermediana y recuperar un campeonato mundial frente a un oponente que llega con el respaldo de su condición de monarca.
Christian Mbilli fue elevado a campeón absoluto del CMB en enero de 2026, después de que el organismo dejara vacante el cinturón. El franco-camerunés tendrá una prueba de máxima exigencia ante Álvarez, en la primera defensa de su condición de campeón mundial.
Resultados de la cartelera de Canelo vs. Mbilli
La función en Riad incluirá otros enfrentamientos destacados, con la participación de boxeadores que también disputarán títulos mundiales. Los resultados de cada combate se incorporarán conforme finalicen las peleas.
|PELEA
|CATEGORÍA / DIVISIÓN
|RESULTADO
|Jaime Munguía vs. Nikita Zon
|Campeonato mundial supermediano de la AMB
|Pendiente
|Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon
|Campeonato mundial pluma de la OMB
|Pendiente
|Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi
|Peso superpluma
|Pendiente
|David Picasso vs. Carl Martin
|Peso pluma
|Pendiente
|Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet
|Peso semipesado
|Pendiente
|Erick Villegas vs. Sultan Almohammed
|Peso ligero
|Pendiente
|Carlos Emiliano Rojo vs. Flavius Biea
|Peso supermediano
|Pendiente
|Héctor Aguirre vs. Brayan Leon
|Peso supermediano
|Pendiente
Actualización: esta nota se actualizará durante la jornada del sábado 31 de octubre con los resultados oficiales de Canelo vs. Mbilli y los demás enfrentamientos de la cartelera.