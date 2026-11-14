El campeonato de peso pesado estará en juego este sábado 14 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, donde Ciryl Gane defenderá su cinturón frente al invicto Josh Hokit en el combate estelar de UFC 334. El francés intentará aprovechar su movilidad, precisión y experiencia en peleas de cinco asaltos ante un estadounidense que llega a su primera oportunidad por el título con un récord profesional de diez victorias sin derrotas.

Gane afronta el desafío con una marca de 14-2 y la responsabilidad de sostener su reinado ante uno de los peleadores que más atención ha generado durante 2026. Hokit, de 28 años, buscará dar el golpe más importante de su carrera en una división donde la potencia de un solo intercambio puede cambiar el desarrollo de una pelea.

El contraste de estilos será determinante. Gane intentará administrar la distancia mediante desplazamientos laterales, patadas y combinaciones para impedir que su rival encuentre ataques cómodos. Hokit necesitará reducir espacios, presionar al campeón y aprovechar las oportunidades que aparezcan en los intercambios cortos.

La velada también tendrá un segundo campeonato en disputa: Kayla Harrison se enfrentará a Amanda Nunes por el cinturón de peso gallo femenino. La brasileña regresará al octágono después de un prolongado retiro para medirse con una campeona que ha consolidado su posición entre las principales figuras de la división.

Quién ganó la pelea Ciryl Gane vs. Josh Hokit por UFC 334: resultados en directo

El resultado de Ciryl Gane vs. Josh Hokit y los demás combates de UFC 334 se actualizará durante el desarrollo de la velada. La columna de resultados permanecerá con «—» hasta que termine cada enfrentamiento y se confirme oficialmente al ganador, el método de victoria y, cuando corresponda, el asalto y el tiempo de finalización.

UFC 334: resultados completos

CATEGORÍA/DIVISIÓN PELEAS DEL UFC 334 RESULTADOS Peso pesado – título Ciryl Gane vs. Josh Hokit — Peso gallo femenino – título Kayla Harrison vs. Amanda Nunes — Peso mediano Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui — Peso wélter Uros Medic vs. Kevin Holland — Peso mosca Bilal Hasan vs. Luis Gurule — Peso wélter Stephen Thompson vs. Charles Radtke — Peso ligero Drew Dober vs. Chris Duncan — Peso ligero Jim Miller vs. Terrance McKinney — Peso mediano Donte Johnson vs. Cesar Almeida — Peso pluma Melquizael Costa vs. Jared Gordon — Peso gallo femenino Bia Mesquita vs. Macy Chiasson — Por confirmar Juan Diaz vs. Alatengheili — Por confirmar Evan Elder vs. Samuel Sanches —

Gane tendrá que evitar que la agresividad de Hokit condicione el ritmo desde los primeros minutos. El campeón dispone de recursos para puntuar desde la larga distancia y cambiar de ángulo después de cada combinación, pero necesitará mantener esa disciplina durante los cinco asaltos previstos. Para el retador, la prioridad será impedir que el francés controle los tiempos sin exponerse a intercambios prolongados.

Hokit llega con una trayectoria ascendente y la posibilidad de conquistar el campeonato en una de las arenas más emblemáticas de los deportes de combate. Su invicto estará en juego frente a un rival que ya conoce las exigencias de los enfrentamientos por el cinturón y que buscará imponer su experiencia en los momentos decisivos.

La pelea entre Harrison y Nunes añade otro atractivo deportivo a la función. La estadounidense intentará utilizar su fortaleza física y su capacidad de lucha para neutralizar a una excampeona que regresa después de aproximadamente tres años y medio de inactividad competitiva. La brasileña tendrá la oportunidad de recuperar el protagonismo de una categoría que dominó antes de su retiro.

UFC 334 comenzará con las primeras preliminares a las 5:00 p. m. ET, continuará con las preliminares a las 7:00 p. m. ET y dará paso a la cartelera principal a las 9:00 p. m. ET. En México, la función estelar arrancará a las 8:00 p. m.; en Argentina, a las 11:00 p. m.; y en España peninsular, a las 3:00 a. m. del domingo 15 de noviembre.

Cartelera completa del UFC 334

Cartelera estelar

Ciryl Gane vs. Josh Hokit — Peso pesado, título en juego.

Kayla Harrison vs. Amanda Nunes — Peso gallo femenino, título en juego.

Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui — Peso mediano.

Uros Medic vs. Kevin Holland — Peso wélter.

Bilal Hasan vs. Luis Gurule — Peso mosca.

Cartelera preliminar

Stephen Thompson vs. Charles Radtke — Peso wélter.

Drew Dober vs. Chris Duncan — Peso ligero.

Jim Miller vs. Terrance McKinney — Peso ligero.

Donte Johnson vs. Cesar Almeida — Peso mediano.

Primeras preliminares

Melquizael Costa vs. Jared Gordon — Peso pluma.

Bia Mesquita vs. Macy Chiasson — Peso gallo femenino.

Juan Diaz vs. Alatengheili — División por confirmar.

Evan Elder vs. Samuel Sanches — División por confirmar.