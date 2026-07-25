El segundo combate que se ha realizado en La Velada del Año VI que organiza Ibai Llanos se llevó a cabo este sábado 25 de julio desde el Estadio La Cartuja de Sevilla, un enfrentamiento parejo de principio a fin en lo que fue la segunda pelea de la rama femenina del evento de boxeo. A continuación, te dejaré con el resultado final de la pelea de Clersss vs. Natalia MX y quién ha ganado el combate .

¿Quién ganó la pelea Clersss vs. Natalia MX hoy por La Velada del Año VI?

Aquí te dejaré con el resultado final de la pelea de Clersss vs. Natalia MX por La Velada del Año VI, una pelea que abrirá el evento organizado por Ibai Llanos y que promete paralizar a todo el público de La Cartuja en Sevilla. Revisa quién ha ganado este combate.

Pelea Resultado final Clersss vs. Natalia MX Natalia MX ha ganado la pelea por decisión unánime 5 votos a 0 en La Velada del Año VI.

El antecedente de la pelea de Clersss y Natalia MX por La Velada del Año VI

La pelea entre Clersss y Natalia MX será uno de los enfrentamientos femeninos de La Velada del Año VI, reuniendo a dos creadoras de contenido que han trabajado intensamente para llegar en óptimas condiciones al evento. Durante la preparación, ambas compartieron parte de sus entrenamientos y mostraron el compromiso con el que afrontan este desafío sobre el ring. El duelo genera una gran expectativa entre sus seguidores.

Clersss intentará imponer su estrategia y ritmo de combate, mientras que Natalia MX buscará aprovechar sus fortalezas para sorprender en una de las peleas más esperadas de la cartelera. Las dos llegan con el objetivo de conseguir una victoria importante y brindar un espectáculo entretenido para los millones de espectadores que seguirán el evento a través de las plataformas oficiales de La Velada del Año VI.