De lo más esperado en los últimos años por los fanáticos de la UFC, finalmente se ha llevado a cabo este sábado 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. A continuación, te dejo con todos los resultados de la cartelera estelar de Conor McGregor vs. Max Holloway 2, por el UFC 329, que se ha desarrollado en la categoría de peso wélter en las 170 libras. Esta es la esperada revancha de un duelo que se llevó a cabo por primera vez el 10 de julio de 2013, en un UFC Fight Night, siendo el único registro de enfrentamiento entre ambos.
¿Quién ganó la pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 hoy por UFC 329?
A continuación, te dejaré con los resultados de los 5 combates de esta cartelera estelar del UFC 329, que se vivirá desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. La pelea final será la de Conor McGregor vs. Max Holloway 2, en la categoría de peso wélter.
|Pelea
|Ganador
|Método
|Asalto
|Tiempo
|Conor McGregor vs. Max Holloway 2
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|Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett
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|Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
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|Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
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|King Green vs. Terrance McKinney
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Cartelera completa del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
Primeras preliminares
- Alessandro Costa vs. Cody Durden — Peso mosca
- Ryan Gandra vs. Zachary Reese — Peso mediano
- Farid Basharat vs. John Garza — Peso gallo
- Damian Pinas vs. Cesar Almeida — Peso mediano
- Tracy Cortez vs. Wang Cong — Peso mosca femenino
Preliminares
- Luke Riley vs. Kai Kamaka III — Peso pluma
- Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez — Peso gallo
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison — Peso pesado
- Nikita Krylov vs. Robert Whittaker — Peso semipesado
Cartelera estelar
- King Green vs. Terrance McKinney — Peso ligero
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — Peso mosca
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista — Peso gallo
- Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett — Peso ligero
- Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — Peso wélter (evento principal)