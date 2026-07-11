Consulta quién ha ganado la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por el UFC 329, que se desarrolló desde el T-Mobile Arena de Las Vegas en Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por Depor / @ufc)
Consulta quién ha ganado la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por el UFC 329, que se desarrolló desde el T-Mobile Arena de Las Vegas en Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por Depor / @ufc)

De lo más esperado en los últimos años por los fanáticos de la UFC, finalmente se ha llevado a cabo este sábado 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. A continuación, te dejo con todos los resultados de la cartelera estelar de Conor McGregor vs. Max Holloway 2, por el UFC 329, que se ha desarrollado en la categoría de peso wélter en las 170 libras. Esta es la esperada revancha de un duelo que se llevó a cabo por primera vez el 10 de julio de 2013, en un UFC Fight Night, siendo el único registro de enfrentamiento entre ambos.

LAS VEGAS, NEVADA, (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Resultados de UFC 329 y de la pelea estelar entre Conor McGregor contra Max Holloway. El evento se realizará en Las Vegas, Florida y Estados Unidos. FOTO: UFC.com.
LAS VEGAS, NEVADA, (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Resultados de UFC 329 y de la pelea estelar entre Conor McGregor contra Max Holloway. El evento se realizará en Las Vegas, Florida y Estados Unidos. FOTO: UFC.com.

¿Quién ganó la pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 hoy por UFC 329?

A continuación, te dejaré con los resultados de los 5 combates de esta cartelera estelar del UFC 329, que se vivirá desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. La pelea final será la de Conor McGregor vs. Max Holloway 2, en la categoría de peso wélter.

PeleaGanadorMétodoAsaltoTiempo
Conor McGregor vs. Max Holloway 2_______________________:
Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett_______________________:
Cory Sandhagen vs. Mario Bautista_______________________:
Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh_______________________:
King Green vs. Terrance McKinney_______________________:

Cartelera completa del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

Primeras preliminares

  • Alessandro Costa vs. Cody Durden — Peso mosca
  • Ryan Gandra vs. Zachary Reese — Peso mediano
  • Farid Basharat vs. John Garza — Peso gallo
  • Damian Pinas vs. Cesar Almeida — Peso mediano
  • Tracy Cortez vs. Wang Cong — Peso mosca femenino

Preliminares

  • Luke Riley vs. Kai Kamaka III — Peso pluma
  • Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez — Peso gallo
  • Gable Steveson vs. Elisha Ellison — Peso pesado
  • Nikita Krylov vs. Robert Whittaker — Peso semipesado

Cartelera estelar

  • King Green vs. Terrance McKinney — Peso ligero
  • Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — Peso mosca
  • Cory Sandhagen vs. Mario Bautista — Peso gallo
  • Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett — Peso ligero
  • Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — Peso wélter (evento principal)
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