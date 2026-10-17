LONDRES, INGLATERRA (REINO UNIDO), 17/10/2026.- ¿Cómo quedó la pelea Dubois vs. Wardley 2? Encuentra el resultado oficial, el ganador y las principales incidencias del combate en Londres. FOTO DE DAZN
LONDRES, INGLATERRA (REINO UNIDO), 17/10/2026.- ¿Cómo quedó la pelea Dubois vs. Wardley 2? Encuentra el resultado oficial, el ganador y las principales incidencias del combate en Londres. FOTO DE DAZN

Daniel Dubois y Fabio Wardley se enfrentan este sábado 17 de octubre de 2026 en el O2 Arena de Londres, Inglaterra, por el campeonato mundial de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La revancha llega cinco meses después de su primer combate, que terminó con una victoria de Dubois por nocaut técnico en el undécimo asalto.

¿Quién ganó la pelea Daniel Dubois vs. Fabio Wardley 2 por boxeo en Londres?

El resultado de Daniel Dubois vs. Fabio Wardley 2 y los ganadores de los demás combates se actualizarán en tiempo real durante el desarrollo del evento.

CATEGORÍA/DIVISIÓNPELEARESULTADO
Peso pesado — título mundial OMBDaniel Dubois vs. Fabio Wardley
Peso ligero — títulos británico y de la CommonwealthLouie O’Doherty vs. Michael Gomez Jr.
Peso pesadoAdam Olaniyan vs. Dan Garber
Peso pesadoBakhodir Jalolov vs. Solomon Dacres
Peso superplumaNelson Birchall vs. Levi Gilles
Peso moscaTony Curtis Jr. vs. Kerim Agius
Peso superplumaZayn Ahmed vs. Kasey Bradnum
División por confirmarLeighton Birchall vs. Alejandro Chazaro
División por confirmarManny Safari vs. Jake Pollard
División por confirmarFawas Aborode vs. Rashid Omar
Peso superplumaAaron Noriega vs. Leonardo Baez
Peso medioIssiah Hamilton-Allen vs. Jensen Irving

Dubois llega a la revancha como campeón mundial de la OMB, con el objetivo de defender el cinturón ante un rival que ya demostró su capacidad para ponerlo en dificultades. Wardley, por su parte, buscará revertir el resultado del primer enfrentamiento y recuperar el título. El combate estelar está programado para la noche de Londres, con el paseo al ring previsto aproximadamente para las 10:30 p. m. BST, aunque el horario dependerá de la duración de los enfrentamientos previos.

Cartelera completa de Daniel Dubois vs. Fabio Wardley 2

Cartelera principal

  • Daniel Dubois vs. Fabio Wardley — título mundial de peso pesado de la OMB.
  • Louie O’Doherty vs. Michael Gomez Jr. — títulos británico y de la Commonwealth de peso ligero.
  • Adam Olaniyan vs. Dan Garber.
  • Bakhodir Jalolov vs. Solomon Dacres.
  • Nelson Birchall vs. Levi Gilles.

Cartelera preliminar

  • Tony Curtis Jr. vs. Kerim Agius.
  • Zayn Ahmed vs. Kasey Bradnum.
  • Leighton Birchall vs. Alejandro Chazaro.
  • Manny Safari vs. Jake Pollard.
  • Fawas Aborode vs. Rashid Omar.
  • Aaron Noriega vs. Leonardo Baez.
  • Issiah Hamilton-Allen vs. Jensen Irving.
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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