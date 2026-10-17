Daniel Dubois y Fabio Wardley se enfrentan este sábado 17 de octubre de 2026 en el O2 Arena de Londres, Inglaterra, por el campeonato mundial de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La revancha llega cinco meses después de su primer combate, que terminó con una victoria de Dubois por nocaut técnico en el undécimo asalto.
¿Quién ganó la pelea Daniel Dubois vs. Fabio Wardley 2 por boxeo en Londres?
El resultado de Daniel Dubois vs. Fabio Wardley 2 y los ganadores de los demás combates se actualizarán en tiempo real durante el desarrollo del evento.
|CATEGORÍA/DIVISIÓN
|PELEA
|RESULTADO
|Peso pesado — título mundial OMB
|Daniel Dubois vs. Fabio Wardley
|—
|Peso ligero — títulos británico y de la Commonwealth
|Louie O’Doherty vs. Michael Gomez Jr.
|—
|Peso pesado
|Adam Olaniyan vs. Dan Garber
|—
|Peso pesado
|Bakhodir Jalolov vs. Solomon Dacres
|—
|Peso superpluma
|Nelson Birchall vs. Levi Gilles
|—
|Peso mosca
|Tony Curtis Jr. vs. Kerim Agius
|—
|Peso superpluma
|Zayn Ahmed vs. Kasey Bradnum
|—
|División por confirmar
|Leighton Birchall vs. Alejandro Chazaro
|—
|División por confirmar
|Manny Safari vs. Jake Pollard
|—
|División por confirmar
|Fawas Aborode vs. Rashid Omar
|—
|Peso superpluma
|Aaron Noriega vs. Leonardo Baez
|—
|Peso medio
|Issiah Hamilton-Allen vs. Jensen Irving
|—
Dubois llega a la revancha como campeón mundial de la OMB, con el objetivo de defender el cinturón ante un rival que ya demostró su capacidad para ponerlo en dificultades. Wardley, por su parte, buscará revertir el resultado del primer enfrentamiento y recuperar el título. El combate estelar está programado para la noche de Londres, con el paseo al ring previsto aproximadamente para las 10:30 p. m. BST, aunque el horario dependerá de la duración de los enfrentamientos previos.
Cartelera completa de Daniel Dubois vs. Fabio Wardley 2
Cartelera principal
- Daniel Dubois vs. Fabio Wardley — título mundial de peso pesado de la OMB.
- Louie O’Doherty vs. Michael Gomez Jr. — títulos británico y de la Commonwealth de peso ligero.
- Adam Olaniyan vs. Dan Garber.
- Bakhodir Jalolov vs. Solomon Dacres.
- Nelson Birchall vs. Levi Gilles.
Cartelera preliminar
- Tony Curtis Jr. vs. Kerim Agius.
- Zayn Ahmed vs. Kasey Bradnum.
- Leighton Birchall vs. Alejandro Chazaro.
- Manny Safari vs. Jake Pollard.
- Fawas Aborode vs. Rashid Omar.
- Aaron Noriega vs. Leonardo Baez.
- Issiah Hamilton-Allen vs. Jensen Irving.