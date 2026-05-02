David Benavídez y Gilberto “Zurdo” Ramírez llegan a Las Vegas con la mirada puesta en algo más que dos cinturones: ambos quieren dejar una huella duradera en el boxeo mexicano. Este sábado 2 de mayo, en el T-Mobile Arena, disputarán los títulos mundiales de peso crucero de la AMB y la OMB en la pelea estelar del evento “Cinco de Mayo y Boxeo”.

¿Quién ganó la pelea David Benavídez vs. Zurdo Ramírez por título mundial peso crucero?

Peso Pelea Resultado final Peso crucero Gilberto Ramírez vs. David Benavidez, 12 rounds, por los títulos Peso Crucero OMB/AMB de Ramírez — Peso supermediano José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía, 12 rounds, por el título Peso Supermediano AMB de Reséndiz — Peso superligero Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera, 10 rounds — Peso superwelter Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez, 10 rounds — Peso supergallo Jorge Chávez vs. Tito Sánchez —

Previa del combate David Benavídez vs. Zurdo Ramírez

La velada arrancará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México, con horario de 9 p.m. ET y 6 p.m. PT para la audiencia en Estados Unidos. El contexto no podría ser más grande: una cartelera de alto perfil en una de las plazas más importantes del boxeo mundial.

Benavídez llega con la etiqueta de invicto y con un poderoso 31-0 que lo ha convertido en una amenaza constante. Su ascenso al peso crucero representa un salto de ambición, una decisión que lo aleja de los semipesados para desafiar a un campeón ya establecido en una categoría superior.

Ramírez, por su parte, defiende la corona con una hoja de servicios de 48 victorias y solo una derrota. A lo largo de su carrera, “El Zurdo” ha demostrado una notable capacidad de adaptación, evolucionando de un boxeador técnico a un campeón cada vez más completo y resistente bajo presión.

Más allá del resultado, el combate promete definir el lugar de ambos en la historia reciente del pugilismo mexicano. Benavídez persigue una nueva cima; Ramírez quiere consolidar la suya. El choque entre ambos será, al mismo tiempo, una prueba de poder, una batalla de estrategia y una pelea con ecos de legado.

Cartelera de la pelea David Benavídez vs. Gilbert Ramírez

Peso crucero — Gilberto Ramírez vs. David Benavidez , 12 rounds, por los títulos Peso Crucero OMB/AMB de Ramírez.

— , 12 rounds, por los títulos Peso Crucero OMB/AMB de Ramírez. Peso supermediano — José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía , 12 rounds, por el título Peso Supermediano AMB de Reséndiz.

— , 12 rounds, por el título Peso Supermediano AMB de Reséndiz. Peso superligero — Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera , 10 rounds.

— , 10 rounds. Peso superwelter — Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez , 10 rounds.

— , 10 rounds. Peso supergallo — Jorge Chávez vs. Tito Sánchez.