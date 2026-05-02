David Benavídez y Gilberto “Zurdo” Ramírez llegan a Las Vegas con la mirada puesta en algo más que dos cinturones: ambos quieren dejar una huella duradera en el boxeo mexicano. Este sábado 2 de mayo, en el T-Mobile Arena, disputarán los títulos mundiales de peso crucero de la AMB y la OMB en la pelea estelar del evento “Cinco de Mayo y Boxeo”.
¿Quién ganó la pelea David Benavídez vs. Zurdo Ramírez por título mundial peso crucero?
|Peso
|Pelea
|Resultado final
|Peso crucero
|Gilberto Ramírez vs. David Benavidez, 12 rounds, por los títulos Peso Crucero OMB/AMB de Ramírez
|—
|Peso supermediano
|José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía, 12 rounds, por el título Peso Supermediano AMB de Reséndiz
|—
|Peso superligero
|Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera, 10 rounds
|—
|Peso superwelter
|Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez, 10 rounds
|—
|Peso supergallo
|Jorge Chávez vs. Tito Sánchez
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Previa del combate David Benavídez vs. Zurdo Ramírez
La velada arrancará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México, con horario de 9 p.m. ET y 6 p.m. PT para la audiencia en Estados Unidos. El contexto no podría ser más grande: una cartelera de alto perfil en una de las plazas más importantes del boxeo mundial.
Benavídez llega con la etiqueta de invicto y con un poderoso 31-0 que lo ha convertido en una amenaza constante. Su ascenso al peso crucero representa un salto de ambición, una decisión que lo aleja de los semipesados para desafiar a un campeón ya establecido en una categoría superior.
Ramírez, por su parte, defiende la corona con una hoja de servicios de 48 victorias y solo una derrota. A lo largo de su carrera, “El Zurdo” ha demostrado una notable capacidad de adaptación, evolucionando de un boxeador técnico a un campeón cada vez más completo y resistente bajo presión.
Más allá del resultado, el combate promete definir el lugar de ambos en la historia reciente del pugilismo mexicano. Benavídez persigue una nueva cima; Ramírez quiere consolidar la suya. El choque entre ambos será, al mismo tiempo, una prueba de poder, una batalla de estrategia y una pelea con ecos de legado.
Cartelera de la pelea David Benavídez vs. Gilbert Ramírez
- Peso crucero — Gilberto Ramírez vs. David Benavidez, 12 rounds, por los títulos Peso Crucero OMB/AMB de Ramírez.
- Peso supermediano — José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía, 12 rounds, por el título Peso Supermediano AMB de Reséndiz.
- Peso superligero — Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera, 10 rounds.
- Peso superwelter — Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez, 10 rounds.
- Peso supergallo — Jorge Chávez vs. Tito Sánchez.