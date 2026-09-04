La vuelta de Andy Ruiz Jr. será uno de los principales focos de atención de la jornada boxística de este viernes 4 de septiembre. El excampeón mundial de los pesos pesados enfrentará a Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en una pelea que pondrá a prueba el estado actual del estadounidense después de un largo periodo fuera del ring.

Ruiz llega con una foja de 35-2-1 y 22 nocauts y con el antecedente de haber sido campeón unificado de la división. Su último combate fue en agosto de 2024, cuando empató por decisión mayoritaria con Jarrell Miller. Ahora vuelve con 36 años y con el propósito de retomar una carrera que en los últimos años ha tenido poca actividad.

¿Quién ganó la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba EN VIVO hoy? Resultados de la cartelera

Los resultados aparecerán en tiempo real en esta tabla conforme concluyan los enfrentamientos. El primer registro corresponde al combate principal entre Ruiz Jr. y Knyba, seguido por las demás peleas programadas para la función.

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO FINAL Peso pesado Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba — Peso mediano Vito Mielnicki Jr. vs. Austin “Ammo” Williams — Peso ligero Alan Chaves vs. Eridson García Eridson García venció a Alan Chaves por decisión unánime (99-87, 99-88, 98-88) Peso superpluma Zaquin Moses vs. Angel Antonio Contreras Zaquin Moses venció a Angel Antonio Contreras por nocaut técnico (TKO) en el quinto asalto, tras detención de la esquina Peso superpluma Dennis Thompson vs. Jose Casillas Dennis Thompson venció a Jose Casillas por decisión unánime (80-72, 79-73, 77-75) Peso superwelter Kahshad Elliott vs. Jean Pierre Valencia Kahshad Elliott venció a Jean Pierre Valencia por decisión dividida (60-54, 55-59, 58-56) Peso ligero Brooke Mullen vs. Bria Miller Brooke Mullen venció a Bria Miller por decisión unánime (60-53, 60-53, 59-54) Peso superligero Jordan Simpson vs. Michael McDonald Jordan Simpson venció a Michael McDonald por nocaut técnico (TKO) en el cuarto asalto

Knyba llega a Newark con 17-1 y 11 nocauts, además de la motivación de recuperar el terreno perdido tras su derrota ante Agit Kabayel en enero. El polaco fue detenido en el tercer asalto en aquella pelea por el título interino del CMB, pero ya había demostrado actividad y continúa siendo un rival de dimensiones poco habituales: mide 6 pies y 7 pulgadas y tiene una considerable ventaja de alcance sobre Ruiz.

La estrategia puede terminar definiendo el combate. Knyba necesita aprovechar su longitud para trabajar desde fuera y evitar que Ruiz encuentre la distancia corta, mientras que el excampeón deberá utilizar sus desplazamientos, esquivas y velocidad para entrar en terreno favorable. El otro factor será el ritmo: una pelea de regreso después de más de dos años puede exigirle a Ruiz una lectura distinta a la de sus anteriores presentaciones.

Cartelera completa de la pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba

Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba — peso pesado

Vito Mielnicki Jr. vs. Austin “Ammo” Williams — peso mediano

Alan Chaves vs. Eridson García — peso ligero

Zaquin Moses vs. Angel Antonio Contreras — peso superpluma