Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, tendrá un nuevo desafío frente a Daren en Stream Fighters 5, el espectáculo de boxeo entre creadores de contenido que organiza Westcol en Bogotá. El empresario y ganadero caucano debutará en el evento frente a un rival que ya conoce el cuadrilátero de las ediciones anteriores. El enfrentamiento corresponde al octavo combate de la cartelera anunciada y se desarrollará en el Coliseo MedPlus. Los seguidores podrán conocer quién se lleva la victoria mediante la transmisión EN VIVO de Kick, mientras esta cobertura actualizará el resultado y los detalles de la pelea una vez que termine.

¿Quién ganó El Agropecuario vs. Daren en Stream Fighters 5?

El enfrentamiento entre El Agropecuario y Daren se lo llevó Daren en tan solo 5 segundos de haber empezado el combate.

Esta es la cartelera completa, con los espacios destinados a actualizar los resultados durante el evento:

Pelea Enfrentamiento Resultado 1 Westcol vs. Blessd — 2 La Divaza vs. Andrea Valdiri — 3 Sebastucho vs. Leandro — 4 Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro — 5 Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya — 6 Herrera vs. JH de la Cruz — 7 Samantha Correa vs. Cami Pulgarín — 8 El Agropecuario vs. Daren El Daren venció por TKO a El Agropecuario 9 Willito y Lonche vs. Chanty e Incógnito — 10 Reydelacity vs. Wegotkicks —

Los guiones indican resultados pendientes de confirmación. La numeración corresponde al anuncio oficial y el orden puede variar durante el espectáculo.

La cartelera contempla enfrentamientos individuales, una pelea de robots y combates por parejas.

¿Cómo llegan El Agropecuario y Daren a Stream Fighters 5?

El Agropecuario: Juan David Tejada es un empresario y ganadero originario del Cauca, Colombia. Comparte contenido relacionado con la ganadería y los caballos de paso fino. Su participación en Stream Fighters 5 marcará su debut en el espectáculo y tendrá como primer rival a Daren.

Daren: Daren Ramírez es un streamer y creador de contenido que utiliza Kick como plataforma de difusión. Cuenta con experiencia previa en Stream Fighters: participó en la segunda edición, donde perdió frente a Belosmaki, y regresó en la tercera, cuando cayó ante Pepe Goitia. Ahora buscará cambiar esa trayectoria frente a El Agropecuario.

¿Cuándo y dónde es la pelea de El Agropecuario vs. Daren?

El enfrentamiento se disputará este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia. La ficha oficial identifica la contienda como la octava de Stream Fighters 5 y establece las 6:00 p. m. como horario de referencia del espectáculo, aunque no publica una hora individual garantizada para este combate.

Información Detalle Evento Stream Fighters 5 Pelea El Agropecuario vs. Daren Fecha Sábado 14 de noviembre de 2026 Número de cartelera Combate 08 Modalidad Individual, 1 vs. 1 Lugar Coliseo MedPlus Ciudad Bogotá, Colombia Apertura de puertas 4:00 p. m. Inicio del espectáculo 6:00 p. m. Transmisión Kick

La programación anunciada puede experimentar modificaciones en el orden de los enfrentamientos durante la velada.

¿Dónde ver El Agropecuario vs. Daren EN VIVO por Kick?

La pelea entre El Agropecuario y Daren se podrá seguir mediante la transmisión oficial de Stream Fighters 5 en Kick, a través del canal de Westcol. La emisión permitirá seguir la programación completa desde dispositivos móviles y computadoras.

Para ver el enfrentamiento:

Ingresa a kick.com/westcol. Accede al canal oficial de Westcol. Busca la transmisión de Stream Fighters 5. Conéctate antes del inicio del espectáculo para seguir los enfrentamientos y conocer los resultados.

La transmisión general está anunciada para las 6:00 p. m., hora de Colombia, y el acceso se realizará por internet.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre El Agropecuario vs. Daren

¿Quién ganó El Agropecuario vs. Daren?

El resultado está pendiente de confirmación. Esta publicación se actualizará cuando termine el combate y se conozca el veredicto oficial.

¿Qué número de pelea es El Agropecuario vs. Daren?

El enfrentamiento figura como el octavo combate de la cartelera oficial de Stream Fighters 5.

¿El Agropecuario debuta en Stream Fighters?

Sí. Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, participará por primera vez en el espectáculo organizado por Westcol.

¿Cuántas veces ha peleado Daren en Stream Fighters?

Daren participó en las ediciones 2 y 3. En la primera perdió ante Belosmaki y en la segunda cayó frente a Pepe Goitia.

¿Dónde ver El Agropecuario vs. Daren EN VIVO?

La transmisión estará disponible en Kick, mediante el canal oficial de Westcol: kick.com/westcol