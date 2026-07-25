La Velada del Año 6 se realizó este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Uno de los combates que impactó a los aficionados fue el de Fabiana Sevillano vs. La Parce. Ambas creadoras de contenidos cumplieron con las expectativas de sus seguidores y dejaron memorables momentos que quedarán registrados en las redes sociales.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultado de las peleas de La Velada del Año 6 que se realizó este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Quién ganó Fabiana Sevillano vs. La Parce?

Tanto Fabiana Sevillano como La Parce se prepararon para participar en La Velada del Año 6. Ambas creadoras del contenido compartieron su arduo entrenamiento con sus seguidores.

Fabiana Sevillano vs. La Parce - PREVIA

El segundo combate de la Velada del Año 6 será protagonizado por Fabiana Sevillano y La Parce. La creadora de contenido colombiana expresó su emoción por asumir este nuevo reto para su carrera. Indicó que quiere llevarse el triunfo en su debut en el evento organizado por Ibai.

Fabiana tiene la ventaja de que el evento se realizará en su ciudad, Sevilla, por lo que tendrá al público a su favor. Lejos de intimidarla, La Parce indicó que en el ring todo queda de lado y está preparada para afrontar cualquier adversidad.

Fabiana Sevillano no ocultó su emoción por participar en la Velada del Año, con el aliento de su familia y de sus amigos. Indicó que no dudó en aceptar el combate porque es un reto que le llevó a cambiar su estilo de vida.

“Mi familia, mis amigas, un evento que mira todo el mundo; además, pelear en mi casa es un recuerdo para toda la vida”, expresó en el careo.

Fabiana Sevillano vs. La Parce: Pronóstico

En la previa de la pelea, los aficionados de la Velada del Año 6 indicaron que Fabiana Sevillano se llevará el triunfo sobre La Parce. La creadora de contenidos recibió un 75,2% de probabilidad para ganar. La streamer colombiana obtuvo 24,8%.