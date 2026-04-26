Alana Flores vs. Flor Vigna es el combate que el Supernova Génesis 2026 necesitaba: dos mujeres con trayectorias opuestas, físicos contrastantes y una tensión que ha escalado a niveles insospechados. Alana Scarlett Flores, nacida el 15 de diciembre de 2000 en Monterrey, es la mexicana de 1.56 metros y 25 años que dejó atrás su vida como recepcionista de gimnasio y estudiante de Economía para convertirse en una de las creadoras de contenido más influyentes de Latinoamérica, con más de 5 millones de seguidores en Instagram y récord invicto en boxeo amateur. Florencia Giannina Vigna, la argentina de 1.68 metros y 31 años, es cantante, actriz, bailarina y tricampeona de “Combate”, que llega como reemplazo de última hora para demostrar que su temple competitivo puede más que la inexperiencia en el ring.

¿Quién ganó la pelea Alana Flores y Flor Vigna en vivo hoy por Supernova Génesis 2026?

Peleas del Supernova Génesis 2026 Resultado final en directo Alana Flores vs. Flor Vigna — Kim Shantal vs. Karely Ruiz — Lonche vs. Willito — Mario Bautista vs. Aron Mercury — Milica vs. Ari Geli — ElAbraham vs. Nando —

Antesala de la pelea Alana Flores vs. Flor Vigna

La transformación de Alana es cinematográfica. Durante la pandemia de 2020, tras ser despedida de su empleo, comenzó a transmitir Call of Duty Mobile con apenas 20 personas mirando; hoy roza el millón de suscriptores en Twitch y ha construido un imperio digital. Su incursión en el boxeo comenzó en 2024 con La Velada del Año IV en el Santiago Bernabéu, donde logró nocaut técnico ante más de 3 millones de espectadores en vivo, consolidando una reputación de peleadora técnica y letal. Ha peleado cuatro veces, siempre victoriosa, y ahora enfrenta su combate más tenso: el de su retiro. “No creo seguir después de esto, va a ser mi última pelea”, declaró, añadiendo dramatismo a un duelo que ya es personal.

Flor no teme a la diferencia de experiencia. Nacida el 15 de octubre de 1994 en Buenos Aires, ha forjado su carácter en realities de competencia física y escenarios de alta presión. Pesará 63 kilogramos frente a los 50-52 de Alana, con 12 centímetros de ventaja en estatura, y apostará por alcance, potencia y esa mentalidad de guerrera que la llevó a ser tricampeona en “Combate”. Pero la previa ha sido brutal: Alana exigió pruebas antidopaje inusuales y acusó al equipo de Vigna de intentar “tirar a su mamá por las escaleras”; Flor respondió llamándola “mentirosa” y diciéndole que le habla “como a su hermanita menor”. El último careo dejó una sentencia helada de Alana: “Vos sos el claro ejemplo de que hay personas que ni cruzando los treinta años empiezan a madurar”.

El domingo 26 de abril a las 19:00 horas en la Arena Ciudad de México, con transmisión por Netflix, se resolverá un enfrentamiento que dejó de ser deportivo para convertirse en una cuestión de orgullo. Alana buscará cerrar su carrera boxística con la victoria más contundente de su historial, en casa, ante su gente. Flor intentará escribir la historia del debut perfecto, derribando a la favorita invicta y silenciando a todos los que apostaron en su contra. Gane quien gane, este combate ya es histórico antes de comenzar.

¿Cuál es la cartelera del Supernova Génesis 2026? Estas son las peleas de la velada

Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Lonche vs. Willito

Mario Bautista vs. Aron Mercury

Milica vs. Ari Geli

ElAbraham vs. Nando

¿Quiénes son los favoritos del Supernova Génesis 2026? Predicción

Alana Flores vs. Flor Vigna : Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina.

: Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina. Kim Shantal vs. Karely Ruiz : Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico.

: Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico. Mario Bautista vs. Aaron Mercury : Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja.

: Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja. Lonche vs. Willito : Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa.

: Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa. Milica vs. Ari Geli: Milica cuenta con ligera ventaja en las apuestas gracias a su preparación física y disciplina, aunque Ari Geli tiene un fuerte apoyo en redes sociales.