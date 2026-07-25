La Velada del Año 2026 se realizó este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, España. El combate que se robó las miradas y desató la emoción de los aficionados fue Gero Arias vs. Viruzz. Tanto el argentino como el español no defraudaron a sus seguidores, dejaron todo en el ring, se recuperaron ante las adversidades y brindaron un espectáculo que se viralizó en las redes sociales..

¿Quién ganó Gero Arias vs. Viruzz por la Velada del Año 6?

Gero Arias y Viruzz es uno de los combates que más expectativas generó en la Velada del Año 6. Ambos creadores destacan por su buen estado físico y experiencia en el boxeo.

Gero Arias vs. Viruzz por la Velada del Año 6 - Previa

Cuando Ibai Llanos confirmó la pelea de Gero Arias contra Viruzz para la Velada del Año 6, las redes sociales estallaron. Internautas comentaron y dieron su pronóstico para el combate. El creador de contenidos argentino sorprendió cuando cumplió el reto de realizar una dominada por cada día del año. Ahora, su objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como boxeador.

Viruzz, por su parte, tiene experiencia en la Velada del Año. Será su quinta participación y en cada combate dejó grandes momentos. Como un nocaut a DK Money, que para muchos es una de las mejores peleas en la historia del evento de Ibai Llanos.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultados completos de la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.

En el cara a cara, tanto Gero Arias como Viruzz se retaron a realizar un combate con más de tres rounds. Incluso, pidieron que su pelea sea con las reglas de boxeo profesional. También, Viruzz indicó que si pierde, se puede retirar de la velada.

Gero Arias vs. Viruzz - estadísticas

Información Gero Arias Viruzz País Argentina España Altura 1.72M 1.83M Edad 34 años 23 años Seguidores 24,4 M 11,1 M

Gero Arias vs. Viruzz: Pronósticos

Según las proyecciones previas al combate, Gero Arias llega con la ventaja sobre Viruzz. El creador de contenido argentino registra un 68,9 % de probabilidades de quedarse con la victoria, mientras que el español aparece con un 31,1 % de opciones de imponerse.