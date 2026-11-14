Stream Fighters 5 es el evento de boxeo de streamers organizado por Westcol con una cartelera estelar de 10 combates anunciados entre figuras digitales y musicales de Latinoamérica para este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus, Bogotá. Uno de los choques más contrastantes es el que protagonizarán Herrera y JH de la Cruz, ya que enfrenta la clara ventaja de peso y envergadura del cantante urbano contra la experiencia invicta del creador de contenido.

Aunque JH solicitó inicialmente enfrentar al organizador WestCOL, la producción pactó este cruce inédito bajo la modalidad de protección con casco para ambos protagonistas. La principal variable técnica del enfrentamiento radica en la marcada diferencia física registrada durante la presentación oficial del evento. Mientras la báscula marcó cerca de 84 kilogramos para el artista oriundo de Manizales, JH detuvo el peso en los 65 kilogramos, estableciendo una brecha inicial de casi 19 kilos. Esta disparidad obligó a Herrera a someterse a un estricto proceso de acondicionamiento y recorte físico en las semanas previas para equilibrar las condiciones sobre la lona.

En el plano deportivo, JH de la Cruz llega respaldado por el favoritismo que le otorga su récord invicto en la historia de la franquicia. El streamer ya sabe lo que es imponerse bajo presión tras derrotar a Camilo Sánchez en la tercera edición y a CristoRata en Stream Fighters 4. Su estrategia se basa en el control de la distancia, la lectura de los tiempos del combate y la ejecución de combinaciones rápidas para sumar puntos ante los jueces.

Por su parte, Herrera afronta su debut absoluto en el boxeo amateur apostando por su mayor masa muscular y potencia de golpeo para acortar el ring. El desenlace de la contienda dependerá directamente de la gestión del cardio en los asaltos finales, poniendo a prueba la resistencia del cantante tras su exigente ajuste de peso frente a la movilidad constante de un oponente más ligero y experimentado.

¿Quién ganó la pelea Herrera vs. JH de la Cruz en Stream Fighters 5?

Pelea del Stream Fighters 5 Resultado final en directo Herrera vs. JH de la Cruz --

Cartelera completa de Stream Fighters 5

Westcol vs Blessd - Desafío de robots

La Divaza vs Andrea Valdiri

Samantha Correa vs Cami Pulgarín

Herrera vs JH de la Cruz

Rey de la City vs We Got Kicks

El Agropecuario vs Daren

Alexa Torres y Beba vs Karola y Yaya - Combate múltiple

Valentino Lázaro vs Emiro Navarro

Sebastucho vs Leandro

Willito y Lonche vs Chanty y Enigma - 2 vs. 2

¿A qué hora es Stream Fighters 5 EN VIVO hoy 14 de noviembre?

El evento Stream Fighters 5 inicia en horario estelar desde Colombia, con una transmisión que se adaptó a distintas regiones del mundo para que nadie se pierda la acción. La función principal comienza a las 18:00 hrs (horario peninsular) desde el Coliseo MedPlus de Bogotá. A continuación, los horarios en otros países.

México (CDMX): 17:00

17:00 Estados Unidos: 18:00 ET, 17:00 CT, 16:00 MT, 15:00 PT

18:00 ET, 17:00 CT, 16:00 MT, 15:00 PT España: 00:00 del día siguiente

00:00 del día siguiente Perú: 18:00

18:00 Colombia: 18:00

18:00 Ecuador: 18:00

18:00 Venezuela: 19:00

19:00 Bolivia: 19:00

19:00 Chile: 20:00

20:00 Paraguay: 20:00

20:00 Argentina: 20:00

20:00 Uruguay: 20:00

20:00 Brasil: 20:00

¿Dónde ver Stream Fighters 5 EN VIVO desde EE. UU., España, México, y más países?

La transmisión oficial de Stream Fighters 5 está a cargo de Westcol, que lleva el evento EN VIVO a nivel global a través de su canal oficial de Kick. Esto significa que podrás disfrutar de todas las peleas y los shows musicales desde prácticamente cualquier país, sin necesidad de recurrir a canales de televisión tradicional o plataformas de streaming.

Para acceder de forma gratuita y en directo, solo necesitas seguir a Westcol en las redes sociales anteriormente mencionadas e ingresar desde tu dispositivo favorito —Smart TV, celular, tablet o computadora— a la hora indicada en tu región. No hay costo adicional por ver el evento, lo que lo convierte en una opción accesible para millones de usuarios que buscan seguir el show en tiempo real.