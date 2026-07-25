El combate más esperado de la noche ha llegado a su fin. Este sábado 25 de julio, la pelear estelar de La Velada del Año VI ha sido IlloJuan vs. TheGrefg, este último protagonizando por segundo año consecutivo el combate que le pone el cierre con broche de oro al evento organizado por Ibai Llanos. A continuación, conoce quién ha ganado la pelea de IlloJuan vs. TheGrefg y el resultado final del combate .

¿Quién ganó la pelea IlloJuan vs. TheGrefg hoy por La Velada del Año VI?

Aquí te contaré cuál es el resultado final de la pelea de IlloJuan vs. TheGrefg por La Velada del Año VI, que ha sido el último combate de la noche y la que ha puesto fin al evento organizado por Ibai Llanos, el streamer más popular de habla hispana. Revisa quién ha ganado este combate.

Pelea Resultado final IlloJuan vs. TheGrefg

El antecedente de la pelea de IlloJuan vs. TheGrefg

La pelea entre IlloJuan y TheGrefg será uno de los enfrentamientos más esperados de La Velada del Año VI, ya que reunirá a dos de los creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante. Ambos llegan tras varios meses de preparación física y técnica con el objetivo de ofrecer un combate competitivo y demostrar su evolución sobre el ring. La expectativa es enorme por el gran apoyo que reciben de sus comunidades.

Aunque TheGrefg parte como uno de los favoritos por su condición física y disciplina en los entrenamientos, IlloJuan ha mostrado una notable transformación y promete sorprender con su desempeño. El combate cerrará la cartelera principal del evento y será seguido por millones de espectadores a través de las plataformas oficiales de Ibai Llanos, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la noche.