Islam Makhachev llega al combate estelar de UFC 330 con la posibilidad de convertir una nueva defensa del título wélter en un registro histórico. El ruso enfrentará a Ian Machado Garry en Filadelfia, en un duelo que pondrá frente a frente el control y la lucha del campeón contra el juego de distancia y el alcance del retador.

La pelea representa también una prueba distinta para ambos. Makhachev buscará imponer su ritmo desde los primeros minutos y llevar el enfrentamiento a la lona, donde puede aprovechar su capacidad para encadenar derribos y mantener posiciones de control. Machado Garry tendrá que hacer valer su mayor estatura y alcance para mantener el combate en pie y evitar que el campeón pueda establecer su dominio.

El contexto añade un incentivo especial para Makhachev: suma 16 triunfos consecutivos en UFC y una victoria le permitiría superar el registro que comparte con Anderson Silva. Machado Garry, por su parte, afrontará su primera oportunidad por un campeonato de UFC y llega ante la posibilidad de dar el mayor golpe de su carrera en la división wélter.

La cartelera tendrá además otro título en juego con Mackenzie Dern frente a Gillian Robertson por el campeonato de peso paja femenino. Entre las preliminares aparece también el español Joel Álvarez, quien se medirá con Chidi Njokuani en un combate de peso wélter que completa una función con 12 enfrentamientos programados.

¿Quién ganó Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry por UFC 330? Resultado, nocaut y decisión

El resultado de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry y el desenlace del resto de UFC 330 se actualizarán durante el desarrollo de la cartelera. La información sobre ganador, nocaut, sumisión o decisión se incorporará una vez que cada combate finalice y UFC confirme oficialmente el resultado.

UFC 330: resultados completos

Pelea División Resultado Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry Peso wélter – título Islam Makhachev derrotó a Ian Machado Garry por decisión unánime (49-46 x2 y 48-47) Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson Peso paja femenino – título Mackenzie Dern defiende con éxito su título contra Gillian Robertson (49-46 x2, 48-47) Kaue Fernandes vs. Jalin Turner Peso ligero Jalin Turner ganó por KO (golpes), R1, 0:39 Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus Peso mediano Dustin Stoltzfus ganó por sumisión (estrangulamiento trasero), R2, 4:24 Edson Barboza vs. Esteban Ribovics Peso ligero Esteban Ribovics ganó por TKO (golpes), R2, 1:32 Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez Peso wélter Chidi Njokuani ganó por decisión unánime (30-27, 30-27, 28-29) Charles Johnson vs. Eduardo Chapolin Peso acordado Charles Johnson ganó por sumisión (Scottish Twister), R3, 1:36 Donte Johnson vs. Eric McConico Peso mediano Donte Johnson ganó por KO (golpe), R1, 1:38 Tresean Gore vs. Vicente Luque Peso wélter Tresean Gore ganó por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28) Lucas Fernando vs. Rafael Tobias Peso semipesado Lucas Fernando ganó por TKO (golpe al cuerpo), R3, 1:10 Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj Peso wélter Neil Magny ganó por TKO (golpes), R2, 3:20 Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai Peso wélter Jeremiah Wells ganó por sumisión (guillotina), R3, 1:24

La principal incógnita del combate estará en la capacidad de Machado Garry para evitar que Makhachev reduzca el espacio. El irlandés tiene recursos para trabajar desde larga distancia, pero cada avance del campeón puede convertir un intercambio de pie en una secuencia de lucha contra la jaula o en el suelo.

Makhachev, mientras tanto, tendrá que manejar una diferencia física poco habitual en sus principales enfrentamientos anteriores. Si consigue imponer su presión y conectar los derribos, podrá llevar la pelea al terreno que más le favorece. Si Machado Garry logra mantenerla durante largos tramos en pie, su volumen y alcance pueden modificar por completo el desarrollo del combate.

También será una noche importante para Joel Álvarez. El español tendrá a Njokuani como rival en las preliminares, mientras que Dern y Robertson disputarán el segundo cinturón de la función. UFC 330 ofrece así dos peleas titulares y una cartelera con varios nombres experimentados antes del cierre de la jornada en Filadelfia.

Todas las peleas de la cartelera del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry

Cartelera estelar

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry — Peso wélter, título en juego.

Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson — Peso paja femenino, título en juego.

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — Peso medio.

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics — Peso ligero.

Charles Johnson vs. Eduardo Henrique — Peso mosca pactado en 130 lb.

Cartelera preliminar

Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — Peso wélter.

Jalin Turner vs. Kauê Fernandes — Peso ligero.

Donte Johnson vs. Eric McConico — Peso medio.

Vicente Luque vs. Tresean Gore — Peso medio.

Primeras preliminares

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — Peso semipesado.

Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — Peso wélter.

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — Peso wélter.

Sigue en vivo y en directo todos los resultados de la cartelera del UFC 330 y la pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry este sábado 15 de agosto en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. La transmisión del evento estará a cargo de Paramount Plus (Estados Unidos, México y Latinoamérica), HBO MAX (España) y UFC Fight Pass (VIDEO: UFC.COM / YOUTUBE UFC)